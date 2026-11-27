Various Artists - Electro: Collection Tsugi (3596974252660) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Electro: Collection Tsugi
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
В наличии
Код товара: 711421
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Доставка в Санкт-Петербурге
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3 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974252660]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Electro: Collection Tsugi
Жанр
House
Трек-лист
Cassius–I <3 U SO, Miss Kittin & The Hacker–Frank Sinatra, Romane Santarelli–Uni, Lake Soul–Autour De Toi, Kompromat (2)–Niemand, Busy P Feat. Haich Ber Na & Shay Lia–Track of Time, David Shaw & The Beat*–My Tongue Your Spit, Henrik Schwarz–Imagination Limitation (DJ-KiCKS) - Mix 1, Booka Shade–Mandarine Girl, I:Cube Feat. RZA–Can You Deal With That?, Cardini & Shaw–In The Ballroom, Etienne De Cr?cy–Am I Wrong, Remain & Populette–Discomfort, Benoit & Sergio–Boy Trouble, Yan Wagner–SlamDunk Cha-C
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Tsugi (2) – Electro
Страна производитель
Франция
Страна производства
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Electro: Collection Tsugi (3596974252660) виниловая пластинка
Возглавляя авангард музыкальной прессы, французский ежемесячник Tsugi представляет нам свою новую коллекцию винила, состоящую из трех знаковых тем: Chill-Out, Club и Electro.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974252660]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Electro: Collection Tsugi
Жанр
House
Трек-лист
Cassius–I <3 U SO, Miss Kittin & The Hacker–Frank Sinatra, Romane Santarelli–Uni, Lake Soul–Autour De Toi, Kompromat (2)–Niemand, Busy P Feat. Haich Ber Na & Shay Lia–Track of Time, David Shaw & The Beat*–My Tongue Your Spit, Henrik Schwarz–Imagination Limitation (DJ-KiCKS) - Mix 1, Booka Shade–Mandarine Girl, I:Cube Feat. RZA–Can You Deal With That?, Cardini & Shaw–In The Ballroom, Etienne De Cr?cy–Am I Wrong, Remain & Populette–Discomfort, Benoit & Sergio–Boy Trouble, Yan Wagner–SlamDunk Cha-C
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Tsugi (2) – Electro
Страна производитель
Франция
Страна производства
Франция
Возглавляя авангард музыкальной прессы, французский ежемесячник Tsugi представляет нам свою новую коллекцию винила, состоящую из трех знаковых тем: Chill-Out, Club и Electro.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Electro: Collection Tsugi (3596974252660) виниловая пластинка - по цене 3220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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