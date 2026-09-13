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Аккумулятор GreenBean NP-F980 PROII (13400 мАч) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор GreenBean NP-F980 PROII (13400 мАч)

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Аккумулятор GreenBean NP-F980 PROII (13400 мАч) - фото 1
Аккумулятор GreenBean NP-F980 PROII (13400 мАч) - фото 2
Аккумулятор GreenBean NP-F980 PROII (13400 мАч) - фото 3
Аккумулятор GreenBean NP-F980 PROII (13400 мАч) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
  • Аккумулятор GreenBean NP-F980 PROII (13400 мАч) - фото 1
  • Аккумулятор GreenBean NP-F980 PROII (13400 мАч) - фото 2
  • Аккумулятор GreenBean NP-F980 PROII (13400 мАч) - фото 3
  • Аккумулятор GreenBean NP-F980 PROII (13400 мАч) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711314
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х5
Вес, г.
470

Описание товара Аккумулятор GreenBean NP-F980 PROII (13400 мАч)

GreenBean NP-F980 PROII – литий-ионный аккумуляторный блок емкостью 13400 мАч (99.2 Втч), который предназначен для питания различного оборудования: осветителей, мониторов, видеосендеров, слайдеров, а также определенных видеокамер Sony. Наличие USB-A порта позволяет использовать аккумулятор в качестве универсального аккумулятора (пауэрбанка) для мобильных устройств и аксессуаров (выход 5В 2А). Расположенный рядом USB-C вход дает возможность заряжать аккумулятор от USB розеток и USB сетевых адаптеров, также можно использовать и специализированные зарядные устройства для аккумуляторов типа NP-F. Количество циклов перезаряда – не менее 300. 

Модель NP-F990 PROII имеет функцию проверки заряда: при нажатии на кнопку «Check» загораются четыре светодиодных индикатора. Аккумулятор оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания.  Он способен работать в диапазоне температур от -20 до +50°С, однако время работы батареи сокращается при отрицательных температурах. 

В линейке GreenBean NP-F PROII представлены аккумуляторы различной емкости: NP-F550 PROII (3350 мАч), NP-F750 PROII (6700 мАч), NP-F990 PROII (10050 мАч) и NP-F980 PROII (13400 мАч). 

Характеристики

  • Номинальная емкость:  13400 мАч, 99.2 Втч 
  • Номинальное напряжение:  7.4 В 
  • Напряжение заряда:  8.4 В 
  • Температура эксплуатации: от -20° до +50°С 
  • Размеры: 70.1 х 88.9 х 38.4 мм
  • Вес: 374 г
  • Размеры с упаковкой: 100 х 90 х 45 мм
  • Вес брутто: 470 г
  • Комплектация: аккумулятор GreenBean NP-F PROII, кабель USB-Type-C, документация

Отзывы о товаре Аккумулятор GreenBean NP-F980 PROII (13400 мАч)




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание

GreenBean NP-F980 PROII – литий-ионный аккумуляторный блок емкостью 13400 мАч (99.2 Втч), который предназначен для питания различного оборудования: осветителей, мониторов, видеосендеров, слайдеров, а также определенных видеокамер Sony. Наличие USB-A порта позволяет использовать аккумулятор в качестве универсального аккумулятора (пауэрбанка) для мобильных устройств и аксессуаров (выход 5В 2А). Расположенный рядом USB-C вход дает возможность заряжать аккумулятор от USB розеток и USB сетевых адаптеров, также можно использовать и специализированные зарядные устройства для аккумуляторов типа NP-F. Количество циклов перезаряда – не менее 300. 

Модель NP-F990 PROII имеет функцию проверки заряда: при нажатии на кнопку «Check» загораются четыре светодиодных индикатора. Аккумулятор оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания.  Он способен работать в диапазоне температур от -20 до +50°С, однако время работы батареи сокращается при отрицательных температурах. 

В линейке GreenBean NP-F PROII представлены аккумуляторы различной емкости: NP-F550 PROII (3350 мАч), NP-F750 PROII (6700 мАч), NP-F990 PROII (10050 мАч) и NP-F980 PROII (13400 мАч). 

Характеристики

  • Номинальная емкость:  13400 мАч, 99.2 Втч 
  • Номинальное напряжение:  7.4 В 
  • Напряжение заряда:  8.4 В 
  • Температура эксплуатации: от -20° до +50°С 
  • Размеры: 70.1 х 88.9 х 38.4 мм
  • Вес: 374 г
  • Размеры с упаковкой: 100 х 90 х 45 мм
  • Вес брутто: 470 г
  • Комплектация: аккумулятор GreenBean NP-F PROII, кабель USB-Type-C, документация
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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