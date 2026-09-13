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Осветитель Zhiyun Molus G300 (PLG105) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель Zhiyun Molus G300 (PLG105)

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Осветитель Zhiyun Molus G300 (PLG105) - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
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  • Осветитель Zhiyun Molus G300 (PLG105) - фото 27
  • Осветитель Zhiyun Molus G300 (PLG105) - фото 28
  • Осветитель Zhiyun Molus G300 (PLG105) - фото 29
  • Осветитель Zhiyun Molus G300 (PLG105) - фото 30
  • Осветитель Zhiyun Molus G300 (PLG105) - фото 31
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  • Осветитель Zhiyun Molus G300 (PLG105) - фото 33
  • Осветитель Zhiyun Molus G300 (PLG105) - фото 34
  • Осветитель Zhiyun Molus G300 (PLG105) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710853
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Осветитель светодиодный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х17
Вес, кг.
4.3

Описание товара Осветитель Zhiyun Molus G300 (PLG105)

Легкий и мощный источник G300 – это новый свет в линейке кинематографических осветительных приборов Zhiyun. Элегантный компактный источник G300, имея мощность 300 Вт, может уместиться на ладонях. Одним нажатием кнопки G300 способен перейти в режим MAX Extreme, где источник света выдает ошеломляющую мощность 500 Вт. При небольшом весе он представляет собой прекрасное решение для эффективной организации съемочного процесса

Отзывы о товаре Осветитель Zhiyun Molus G300 (PLG105)




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Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Осветитель светодиодный
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий и мощный источник G300 – это новый свет в линейке кинематографических осветительных приборов Zhiyun. Элегантный компактный источник G300, имея мощность 300 Вт, может уместиться на ладонях. Одним нажатием кнопки G300 способен перейти в режим MAX Extreme, где источник света выдает ошеломляющую мощность 500 Вт. При небольшом весе он представляет собой прекрасное решение для эффективной организации съемочного процесса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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