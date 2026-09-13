Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356NT-XJ 550Вт желтый/черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Возможности
Возможность подключения пылесоса
Кейс в комплекте
да
Частота колебаний
20000 кол/мин
Потребляемая мощность
550
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710730
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Возможности
Возможность подключения пылесоса
Кейс в комплекте
да
Частота колебаний
20000 кол/мин
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Потребляемая мощность
550
Габариты без упаковки
310х80 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х8
Вес, кг.
1.6
Описание товара Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356NT-XJ 550Вт желтый/черный
DeWalt многофункциональный аккумуляторный инструмент — это настоящая мобильная мастерская у вас под рукой. При весе всего 1,1 кг он остаётся лёгким и удобным в работе даже при продолжительном использовании. Высокая мощность 550 Вт справится и с точной отделкой, и с более серьёзными задачами. Комплектный кейс позволяет легко хранить и перевозить инструмент – всё всегда организовано и под рукой. Идеальный выбор для тех, кто ценит свободу движения и высокую производительность в одном корпусе.
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Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Возможности
Возможность подключения пылесоса
Кейс в комплекте
да
Частота колебаний
20000 кол/мин
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Потребляемая мощность
550
Габариты без упаковки
310х80 мм
Страна производитель
Китай
DeWalt многофункциональный аккумуляторный инструмент — это настоящая мобильная мастерская у вас под рукой. При весе всего 1,1 кг он остаётся лёгким и удобным в работе даже при продолжительном использовании. Высокая мощность 550 Вт справится и с точной отделкой, и с более серьёзными задачами. Комплектный кейс позволяет легко хранить и перевозить инструмент – всё всегда организовано и под рукой. Идеальный выбор для тех, кто ценит свободу движения и высокую производительность в одном корпусе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356NT-XJ 550Вт желтый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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