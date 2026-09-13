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Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS

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Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 1
Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 2
Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 3
Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 4
Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 5
Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 6
Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 7
Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 8
Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 9
Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 10
Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 11
Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 12
Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 13
Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Наличие Bluetooth
да
  • Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 1
  • Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 2
  • Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 3
  • Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 4
  • Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 5
  • Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 6
  • Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 7
  • Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 8
  • Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 9
  • Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 10
  • Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 11
  • Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 12
  • Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 13
  • Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710552
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
да
Наличие DVD-проигрывателя
да
Наличие Bluetooth
да
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х16
Вес, кг.
2.28

Описание товара Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS

Автопроигрыватель Pioneer FH-S525BT – модель типоразмера 2 DIN с поддержкой четырех каналов звука суммарной мощностью 200 Вт. Устройство предусматривает встроенный 13-полосный эквалайзер для гибкой настройки звучания под вкус любого пользователя. В модели присутствует слот для чтения дисков CR, CD-R и CD-RW. Для беспроводного подключения смартфона к автомагнитоле имеется технология Bluetooth. На передней панели предусмотрены выходы USB и AUX для проводного подключения источников звука и внешних накопителей данных. Автопроигрыватель Pioneer FH-S525BT оборудован сегментным дисплеем с белой подсветкой, чтобы вы могли разглядеть транслируемую на нем информацию даже в темноте. Для любителей радио имеется встроенный тюнер с поддержкой радиочастот AM и FM. Принимать телефонные звонки при беспроводном подключении смартфона к магнитоле можно в режиме Hands-free. Устройство поддерживает синхронизацию с рулевым колесом, на котором предусмотрены кнопки для управления автопроигрывателем.

Отзывы о товаре Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
да
Развернуть
Наличие DVD-проигрывателя
да
Наличие Bluetooth
да
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Страна производитель
Китай
Описание
Автопроигрыватель Pioneer FH-S525BT – модель типоразмера 2 DIN с поддержкой четырех каналов звука суммарной мощностью 200 Вт. Устройство предусматривает встроенный 13-полосный эквалайзер для гибкой настройки звучания под вкус любого пользователя. В модели присутствует слот для чтения дисков CR, CD-R и CD-RW. Для беспроводного подключения смартфона к автомагнитоле имеется технология Bluetooth. На передней панели предусмотрены выходы USB и AUX для проводного подключения источников звука и внешних накопителей данных. Автопроигрыватель Pioneer FH-S525BT оборудован сегментным дисплеем с белой подсветкой, чтобы вы могли разглядеть транслируемую на нем информацию даже в темноте. Для любителей радио имеется встроенный тюнер с поддержкой радиочастот AM и FM. Принимать телефонные звонки при беспроводном подключении смартфона к магнитоле можно в режиме Hands-free. Устройство поддерживает синхронизацию с рулевым колесом, на котором предусмотрены кнопки для управления автопроигрывателем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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