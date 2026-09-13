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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710552
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Описание товара Автомагнитола Pioneer FH-S525BT 2DIN 4x50Вт RDS
Автопроигрыватель Pioneer FH-S525BT – модель типоразмера 2 DIN с поддержкой четырех каналов звука суммарной мощностью 200 Вт. Устройство предусматривает встроенный 13-полосный эквалайзер для гибкой настройки звучания под вкус любого пользователя. В модели присутствует слот для чтения дисков CR, CD-R и CD-RW. Для беспроводного подключения смартфона к автомагнитоле имеется технология Bluetooth. На передней панели предусмотрены выходы USB и AUX для проводного подключения источников звука и внешних накопителей данных.
Автопроигрыватель Pioneer FH-S525BT оборудован сегментным дисплеем с белой подсветкой, чтобы вы могли разглядеть транслируемую на нем информацию даже в темноте. Для любителей радио имеется встроенный тюнер с поддержкой радиочастот AM и FM. Принимать телефонные звонки при беспроводном подключении смартфона к магнитоле можно в режиме Hands-free. Устройство поддерживает синхронизацию с рулевым колесом, на котором предусмотрены кнопки для управления автопроигрывателем.
Автопроигрыватель Pioneer FH-S525BT – модель типоразмера 2 DIN с поддержкой четырех каналов звука суммарной мощностью 200 Вт. Устройство предусматривает встроенный 13-полосный эквалайзер для гибкой настройки звучания под вкус любого пользователя. В модели присутствует слот для чтения дисков CR, CD-R и CD-RW. Для беспроводного подключения смартфона к автомагнитоле имеется технология Bluetooth. На передней панели предусмотрены выходы USB и AUX для проводного подключения источников звука и внешних накопителей данных.
Автопроигрыватель Pioneer FH-S525BT оборудован сегментным дисплеем с белой подсветкой, чтобы вы могли разглядеть транслируемую на нем информацию даже в темноте. Для любителей радио имеется встроенный тюнер с поддержкой радиочастот AM и FM. Принимать телефонные звонки при беспроводном подключении смартфона к магнитоле можно в режиме Hands-free. Устройство поддерживает синхронизацию с рулевым колесом, на котором предусмотрены кнопки для управления автопроигрывателем.
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