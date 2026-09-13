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Осветитель MOLUS X100RGB COB Light PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель MOLUS X100RGB COB Light PRO

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X100 RGB, Сетевой адаптер питания с кабелем, Сумка для сетевого адаптера питания, Краткая инструкция, Рефлектор ZHIYUN Mini Lens Reflector (ZY Mount), Чехол, Кабель USB-C PD для зарядки 100 Вт, Батарейная рукоятка для Zhiyun MOLUS X100 RGB, Софтбокс ZHIYUN Softbox 40D (ZY Mount), Переходник с ZY Mount на байонет Bowens (тип В), Четырехлепестковые шторки, Сумка для хранения и переноски
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2500-10000 К
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  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light PRO - фото 12
  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light PRO - фото 13
  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light PRO - фото 14
  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light PRO - фото 15
  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light PRO - фото 16
  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light PRO - фото 17
  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light PRO - фото 18
  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light PRO - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710469
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X100 RGB, Сетевой адаптер питания с кабелем, Сумка для сетевого адаптера питания, Краткая инструкция, Рефлектор ZHIYUN Mini Lens Reflector (ZY Mount), Чехол, Кабель USB-C PD для зарядки 100 Вт, Батарейная рукоятка для Zhiyun MOLUS X100 RGB, Софтбокс ZHIYUN Softbox 40D (ZY Mount), Переходник с ZY Mount на байонет Bowens (тип В), Четырехлепестковые шторки, Сумка для хранения и переноски
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2500-10000 К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х37х15
Вес, кг.
3.7

Описание товара Осветитель MOLUS X100RGB COB Light PRO

С новым осветителем MOLUS X100 RGB ZHIYUN раздвигает границы технологий освещения и производительности источников света, предоставляя создателям контента сверхкомпактные и сверхлегкие осветительные приборы со светом студийного качества.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель MOLUS X100RGB COB Light PRO




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Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X100 RGB, Сетевой адаптер питания с кабелем, Сумка для сетевого адаптера питания, Краткая инструкция, Рефлектор ZHIYUN Mini Lens Reflector (ZY Mount), Чехол, Кабель USB-C PD для зарядки 100 Вт, Батарейная рукоятка для Zhiyun MOLUS X100 RGB, Софтбокс ZHIYUN Softbox 40D (ZY Mount), Переходник с ZY Mount на байонет Bowens (тип В), Четырехлепестковые шторки, Сумка для хранения и переноски
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2500-10000 К
Страна производитель
Китай
Описание
С новым осветителем MOLUS X100 RGB ZHIYUN раздвигает границы технологий освещения и производительности источников света, предоставляя создателям контента сверхкомпактные и сверхлегкие осветительные приборы со светом студийного качества.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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