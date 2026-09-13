Top.Mail.Ru
Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 1
Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 2
Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 3
Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 4
Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 5
Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 6
Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 7
Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 8
Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 9
Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 10
Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 11
Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 12
Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 13
Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 14
Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 15
Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X60RGB, Сетевой адаптер питания с кабелем, Сетчатая сумка для сетевого адаптера питания, Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount), Рассеиватель для рефлектора Diffusion Dome, Краткая инструкция
Выходная мощность, Вт
60
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
  • Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 1
  • Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 2
  • Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 3
  • Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 4
  • Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 5
  • Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 6
  • Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 7
  • Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 8
  • Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 9
  • Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 10
  • Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 11
  • Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 12
  • Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 13
  • Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 14
  • Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 15
  • Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710467
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X60RGB, Сетевой адаптер питания с кабелем, Сетчатая сумка для сетевого адаптера питания, Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount), Рассеиватель для рефлектора Diffusion Dome, Краткая инструкция
Выходная мощность, Вт
60
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х18
Вес, кг.
1.98

Описание товара Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104)

Сверхкомпактный и мощный светодиодный осветитель Zhiyun MOLUS X60RGB существенно облегчает выездную съемку на различных локациях: его размеры всего 10 х 7 х 5.6 см, а вес – чуть больше 300 г. При этом максимальная мощность составляет 60 Вт. MOLUS X60RGB может работать в полноцветном RGB режиме, создавая любые желаемые цвета.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X60RGB, Сетевой адаптер питания с кабелем, Сетчатая сумка для сетевого адаптера питания, Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount), Рассеиватель для рефлектора Diffusion Dome, Краткая инструкция
Выходная мощность, Вт
60
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
Страна производитель
Китай
Описание
Сверхкомпактный и мощный светодиодный осветитель Zhiyun MOLUS X60RGB существенно облегчает выездную съемку на различных локациях: его размеры всего 10 х 7 х 5.6 см, а вес – чуть больше 300 г. При этом максимальная мощность составляет 60 Вт. MOLUS X60RGB может работать в полноцветном RGB режиме, создавая любые желаемые цвета.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...