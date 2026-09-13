Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Производительность, л/мин
10
Длина воздушного шланга, м
0.26
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
8.3
Время непрерывной работы
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710184
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Описание товара Автомобильный компрессор Makita MP 100 DZ
Компрессор Makita MP 100 DZ
Мощности этого прибора хватает для накачивания шин легкого грузового транспорта. По мере достижения заданного давления срабатывает защитное отключение. Благодаря подсветке рабочей области вы будете эффективны при решении своих задач 24 часа в сутки.
Достоинства компрессора Makita MP 100 DZ
Контроль фактического давления по электронному манометру.
Наличие встроенных в корпус держателей для переходников.
Электронная защита аккумуляторов от любого типа перегрузок.
Автоматическое отключение при бездействии для экономии заряда.
Один непрерывный рабочий цикл может проходить в течение целых пяти минут.
Купить компрессор Makita MP 100 DZ
Мы реализуем качественную технику с гарантиями изготовителя. К вашим услугам:
Помощь при выборе нужного товара.
Консультирование опытными специалистами.
Организация оперативной доставки в пределах Беларуси.
Рассрочка полного платежа, и также кредитование покупки.
Для постоянных покупателей нами предусмотрена скидка. Ждем вас за выгодными покупками!
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Компрессор Makita MP 100 DZ
Мощности этого прибора хватает для накачивания шин легкого грузового транспорта. По мере достижения заданного давления срабатывает защитное отключение. Благодаря подсветке рабочей области вы будете эффективны при решении своих задач 24 часа в сутки.
Достоинства компрессора Makita MP 100 DZ
Контроль фактического давления по электронному манометру.
Наличие встроенных в корпус держателей для переходников.
Электронная защита аккумуляторов от любого типа перегрузок.
Автоматическое отключение при бездействии для экономии заряда.
Один непрерывный рабочий цикл может проходить в течение целых пяти минут.
Купить компрессор Makita MP 100 DZ
Мы реализуем качественную технику с гарантиями изготовителя. К вашим услугам:
Помощь при выборе нужного товара.
Консультирование опытными специалистами.
Организация оперативной доставки в пределах Беларуси.
Рассрочка полного платежа, и также кредитование покупки.
Для постоянных покупателей нами предусмотрена скидка. Ждем вас за выгодными покупками!
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Автомобильный компрессор Makita MP 100 DZ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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