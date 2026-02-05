Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 Black
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Характеристики
Объем оперативной памяти
3 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
7
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709893
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Характеристики
Бренд
Объем оперативной памяти
3 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Комплектация
чехол, руководство пользователя, USB-кабель, скрепка, гарантийный талон
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
7
Разрешение экрана
1680x1264
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
DjVu, DOC, DOCX, CBR, CBZ, CHM, ePub, FB2, FB3, HTML, MOBI, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
2300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х4
Вес, г.
400
Описание товара Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 Black
Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 Black
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Бренд
Объем оперативной памяти
3 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Комплектация
чехол, руководство пользователя, USB-кабель, скрепка, гарантийный талон
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
7
Разрешение экрана
1680x1264
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
DjVu, DOC, DOCX, CBR, CBZ, CHM, ePub, FB2, FB3, HTML, MOBI, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT
Развернуть
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
2300
Страна производитель
Китай
Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 Black
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Достоинства:
Комментарий:
Пока разбираюсь, но книжка суперская! После Киндла прям огонь ! Нет надоедливой рекламы. Есть обновления и ещё много чего… Только мне прислали не белую, как я хотела, а чёрную. Хотя разницы нет. Но продавцу нужно быть внимательнее…
Достоинства:
Комментарий:
давно хотел читалку, мечта сбылась, упаковано отлично, и сама читалка просто супер, рекомендую продавца спасибо
Достоинства:
Комментарий:
В целом понравилась. Читать комфортно. Пришлось изрядно повозиться со словарями: по умолчанию стояло три словаря-- Китайско-Китайский, Англо-Английски и Китайско-Английский. Нужного мне словаря Abbyy Lingvo не оказалось на play market, а rustore, где был словарь, не был установлен на читалку. Пришлось ставить, хотя я им почти не пользуюсь. Словарь установился, но не в директорию \"словари\", а отдельным приложением и родная читалка отказалась с ним работать. Пришлось устанавливать стороннюю. Купленные в Abbyy Lingvo премиум словари установились сами по первому запросу, т к был уже активирован Google аккаунт
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление - очень хорошее. Посмотрим как покажет себя в работе. После получения необходимо обновить и после этого все работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
книга просто супер.все замечательно. пришло сразу обновление.все круто.рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
чуть больше, чем хотелось бы, тормозит. но в целом приемлемо. выглядит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Большое спасибо продавцу за быструю отправку, книга пришла на 2 дня раньше заявленного срока. Была упакована в пакет, видимо чтобы не испачкать родную белую коробку. Сама книга хороша, в белом цвете - просто песня:) После подключения к wifi обновилась, все настройки интуитивные, удобно адаптировать под себя. Как обещали предустановлены Яндекс.Книги, это просто киллер фича для тех, у кого есть подписка. Из минусов: края родного чехла честкие и острые, не очень приятно впиваются в руку, когда держишь. Бодро поджирает заряд, когда включен wifi. В целом огонь, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Описаниям и обзорам соответствует, однако я ожидал большего за эти деньги т.к. не было возможности пощупать книгу в оффлайне.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая книга! Великолепный инструментарий. Может даже избыточно. Хай-тех, одним словом.
Достоинства:
Комментарий:
На троечку. долго думает, а так удобно, хороший формат экрана. Цвета конечно никакие. Не переплачивать за цвет.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 Black
Достоинства:
Комментарий:
Пока разбираюсь, но книжка суперская! После Киндла прям огонь ! Нет надоедливой рекламы. Есть обновления и ещё много чего… Только мне прислали не белую, как я хотела, а чёрную. Хотя разницы нет. Но продавцу нужно быть внимательнее…
Достоинства:
Комментарий:
давно хотел читалку, мечта сбылась, упаковано отлично, и сама читалка просто супер, рекомендую продавца спасибо
Достоинства:
Комментарий:
В целом понравилась. Читать комфортно. Пришлось изрядно повозиться со словарями: по умолчанию стояло три словаря-- Китайско-Китайский, Англо-Английски и Китайско-Английский. Нужного мне словаря Abbyy Lingvo не оказалось на play market, а rustore, где был словарь, не был установлен на читалку. Пришлось ставить, хотя я им почти не пользуюсь. Словарь установился, но не в директорию \"словари\", а отдельным приложением и родная читалка отказалась с ним работать. Пришлось устанавливать стороннюю. Купленные в Abbyy Lingvo премиум словари установились сами по первому запросу, т к был уже активирован Google аккаунт
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление - очень хорошее. Посмотрим как покажет себя в работе. После получения необходимо обновить и после этого все работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
книга просто супер.все замечательно. пришло сразу обновление.все круто.рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
чуть больше, чем хотелось бы, тормозит. но в целом приемлемо. выглядит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Большое спасибо продавцу за быструю отправку, книга пришла на 2 дня раньше заявленного срока. Была упакована в пакет, видимо чтобы не испачкать родную белую коробку. Сама книга хороша, в белом цвете - просто песня:) После подключения к wifi обновилась, все настройки интуитивные, удобно адаптировать под себя. Как обещали предустановлены Яндекс.Книги, это просто киллер фича для тех, у кого есть подписка. Из минусов: края родного чехла честкие и острые, не очень приятно впиваются в руку, когда держишь. Бодро поджирает заряд, когда включен wifi. В целом огонь, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Описаниям и обзорам соответствует, однако я ожидал большего за эти деньги т.к. не было возможности пощупать книгу в оффлайне.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая книга! Великолепный инструментарий. Может даже избыточно. Хай-тех, одним словом.
Достоинства:
Комментарий:
На троечку. долго думает, а так удобно, хороший формат экрана. Цвета конечно никакие. Не переплачивать за цвет.