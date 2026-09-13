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Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
контроллер питания, X-кронштейн, защитный чехол, софтбокс, кейс для хранения.
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
4740
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
от 1800K до 10000K
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709878
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контроллер питания, X-кронштейн, защитный чехол, софтбокс, кейс для хранения.
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
4740
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
от 1800K до 10000K
Габаритные размеры, см
30х60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х42х22
Вес, кг.
12.2
Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled F100R K1 складной
Светодиодная подсветка Godox — это настоящий источник вдохновения для тех, кто ценит яркость и точность освещения. Мощность 100 Вт обеспечивает впечатляющую освещённость 4740 лк даже в самых требовательных условиях. Гибкая регулировка яркости в диапазоне 0%–100% позволяет легко подобрать идеальный свет для любой задачи: от портретной фотосъёмки до видеосъёмок и творческих проектов. Универсальное крепление с резьбовым отверстием 1/4 упрощает установку света на стандартные стойки и аксессуары, а байонет Godox открывает широкие возможности для комбинирования с различными насадками. Осветитель станет отличным выбором для студии и мобильных съёмок, где важны мобильность и профессиональный результат.
контроллер питания, X-кронштейн, защитный чехол, софтбокс, кейс для хранения.
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
4740
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
от 1800K до 10000K
Габаритные размеры, см
30х60
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодная подсветка Godox — это настоящий источник вдохновения для тех, кто ценит яркость и точность освещения. Мощность 100 Вт обеспечивает впечатляющую освещённость 4740 лк даже в самых требовательных условиях. Гибкая регулировка яркости в диапазоне 0%–100% позволяет легко подобрать идеальный свет для любой задачи: от портретной фотосъёмки до видеосъёмок и творческих проектов. Универсальное крепление с резьбовым отверстием 1/4 упрощает установку света на стандартные стойки и аксессуары, а байонет Godox открывает широкие возможности для комбинирования с различными насадками. Осветитель станет отличным выбором для студии и мобильных съёмок, где важны мобильность и профессиональный результат.
Осветитель светодиодный Godox Knowled F100R K1 складной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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