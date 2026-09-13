Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600R
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Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка на ножке
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
рефлектор, крепление блока на стойку и сумка-кейс
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Освещенность, люкс
68500
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700К…6500К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
186 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709863
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка на ножке
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
рефлектор, крепление блока на стойку и сумка-кейс
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Освещенность, люкс
68500
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700К…6500К
Габаритные размеры, см
25х14х13 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х41х39
Вес, кг.
15
Описание товара Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600R
Светодиодный осветитель GreenBean — выбор для тех, кто ожидает яркости и гибкости. Мощность в 600 Вт и освещённость 68 500 люкс создают мощный световой поток, который подойдёт для любых профессиональных задач — от съемок до постановочных фотосессий. Гибкая регулировка яркости от 0 до 100% позволяет настроить свет именно так, как нужно в конкретном кадре. Универсальное крепление на резьбовое отверстие 1/4 облегчает монтаж, а байонет Bowens открывает простор для использования различных аксессуаров. Это светодиодная подсветка на ножке — удобно, надежно и продуманно для современного рабочего процесса.
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка на ножке
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
рефлектор, крепление блока на стойку и сумка-кейс
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Освещенность, люкс
68500
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700К…6500К
Габаритные размеры, см
25х14х13 см
Страна производитель
Китай
Светодиодный осветитель GreenBean — выбор для тех, кто ожидает яркости и гибкости. Мощность в 600 Вт и освещённость 68 500 люкс создают мощный световой поток, который подойдёт для любых профессиональных задач — от съемок до постановочных фотосессий. Гибкая регулировка яркости от 0 до 100% позволяет настроить свет именно так, как нужно в конкретном кадре. Универсальное крепление на резьбовое отверстие 1/4 облегчает монтаж, а байонет Bowens открывает простор для использования различных аксессуаров. Это светодиодная подсветка на ножке — удобно, надежно и продуманно для современного рабочего процесса.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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