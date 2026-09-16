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Бокал для вина ЭДЕМ 650мл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокал для вина ЭДЕМ 650мл

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Бокал для вина ЭДЕМ 650мл - фото 1
Бокал для вина ЭДЕМ 650мл - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для вина
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
1
Цвет
прозрачный
  • Бокал для вина ЭДЕМ 650мл - фото 1
  • Бокал для вина ЭДЕМ 650мл - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709717
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бокал для вина ЭДЕМ 650мл
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Osz
Количество предметов наборе
1
Назначение
для вина
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
1
Объем
650 мл
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
22х11х11
Вес, г.
287

Описание товара Бокал для вина ЭДЕМ 650мл

Бокал для вина ЭДЕМ 650мл

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Характеристики
Бренд
Osz
Количество предметов наборе
1
Назначение
для вина
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
1
Объем
650 мл
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Россия
Описание
Бокал для вина ЭДЕМ 650мл
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокал для вина ЭДЕМ 650мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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