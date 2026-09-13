Top.Mail.Ru
Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) - фото 1
Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) - фото 2
Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) - фото 3
Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) - фото 4
Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) - фото 5
Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) - фото 6
Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) - фото 7
Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Габариты инструмента
104
Длина лезвия, мм
500
  • Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) - фото 1
  • Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) - фото 2
  • Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) - фото 3
  • Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) - фото 4
  • Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) - фото 5
  • Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) - фото 6
  • Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) - фото 7
  • Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709349
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кусторезы
Назначение
для живой изгороди
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Габариты инструмента
104
Длина лезвия, мм
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.08х0.25х0.23
Вес, кг.
3.7

Описание товара Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501)

Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 06008C0501 оптимально подходит для малошумной обработки высоких изгородей. Энергосберегающий двигатель мощностью 480 Вт в звукоизолирующей оболочке ProSilence 91 дБ отличается высокой производительностью при сниженном энергопотреблении и уровнем шума на 80 % ниже ведущих кусторезов Bosch. Полотна длиной 50 см с алмазной шлифовкой и лазерной заточкой легко, быстро и эффективно режут ветви толщиной до 26 мм. Этот кусторез оптимально подходит для обрезки живых изгородей из хвойников, лавра, английского тиса, бука, падуба, граба, лейландии и калины.

Отзывы о товаре Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кусторезы
Назначение
для живой изгороди
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Габариты инструмента
104
Длина лезвия, мм
500
Страна производитель
Китай
Описание
Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 06008C0501 оптимально подходит для малошумной обработки высоких изгородей. Энергосберегающий двигатель мощностью 480 Вт в звукоизолирующей оболочке ProSilence 91 дБ отличается высокой производительностью при сниженном энергопотреблении и уровнем шума на 80 % ниже ведущих кусторезов Bosch. Полотна длиной 50 см с алмазной шлифовкой и лазерной заточкой легко, быстро и эффективно режут ветви толщиной до 26 мм. Этот кусторез оптимально подходит для обрезки живых изгородей из хвойников, лавра, английского тиса, бука, падуба, граба, лейландии и калины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...