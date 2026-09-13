Блендер Smeg HBF03CREU кремовый
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Характеристики
Описание товара Блендер Smeg HBF03CREU кремовый
Блендер Smeg представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности, разработанное для удовлетворения всех ваших кулинарных потребностей. Этот погружной блендер мощностью 700 Вт станет незаменимым помощником на вашей кухне. Его элегантный бежевый цвет принесет стильную нотку в интерьер, а практичность и качество исполнения – в приготовление блюд. Чаша измельчителя блендера изготовлена из прочного пластика, который обеспечивает долговечность использования. Лезвия из нержавеющей стали гарантируют отличные результаты измельчения и смешивания, позволяя легко справляться с различными ингредиентами. Работать с блендером очень удобно благодаря длине сетевого шнура в 1,5 метра, что обеспечивает свободу перемещения на кухне. В комплект входит одна насадка, позволяющая выполнять основные функции измельчения и смешивания. Блендер предлагает четыре скорости/режима работы, которые позволяют выбрать оптимальный режим для разных продуктов и блюд. Объем кувшина 1,4 литра отлично подходит как для приготовления небольших порций, так и для больших семейных обедов. С весом всего 1,86 кг, блендер Smeg легко управляется и хранится, не занимая много места. Этот надежный и стильный блендер станет замечательным дополнением на любой кухне, предлагая простоту использования и неизменно высокое качество работы.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
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