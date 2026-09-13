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Блендер Smeg HBF03CREU кремовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер Smeg HBF03CREU кремовый

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Блендер Smeg HBF03CREU кремовый - фото 1
Блендер Smeg HBF03CREU кремовый - фото 2
Блендер Smeg HBF03CREU кремовый - фото 3
Блендер Smeg HBF03CREU кремовый - фото 4
Блендер Smeg HBF03CREU кремовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Мощность, Вт
700
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
бежевый
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер Smeg HBF03CREU кремовый - фото 1
  • Блендер Smeg HBF03CREU кремовый - фото 2
  • Блендер Smeg HBF03CREU кремовый - фото 3
  • Блендер Smeg HBF03CREU кремовый - фото 4
  • Блендер Smeg HBF03CREU кремовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709304
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Блендер
Тип
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Мясорубка
Цвет
бежевый
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х20
Вес, кг.
3.5

Описание товара Блендер Smeg HBF03CREU кремовый

Блендер Smeg представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности, разработанное для удовлетворения всех ваших кулинарных потребностей. Этот погружной блендер мощностью 700 Вт станет незаменимым помощником на вашей кухне. Его элегантный бежевый цвет принесет стильную нотку в интерьер, а практичность и качество исполнения – в приготовление блюд. Чаша измельчителя блендера изготовлена из прочного пластика, который обеспечивает долговечность использования. Лезвия из нержавеющей стали гарантируют отличные результаты измельчения и смешивания, позволяя легко справляться с различными ингредиентами. Работать с блендером очень удобно благодаря длине сетевого шнура в 1,5 метра, что обеспечивает свободу перемещения на кухне. В комплект входит одна насадка, позволяющая выполнять основные функции измельчения и смешивания. Блендер предлагает четыре скорости/режима работы, которые позволяют выбрать оптимальный режим для разных продуктов и блюд. Объем кувшина 1,4 литра отлично подходит как для приготовления небольших порций, так и для больших семейных обедов. С весом всего 1,86 кг, блендер Smeg легко управляется и хранится, не занимая много места. Этот надежный и стильный блендер станет замечательным дополнением на любой кухне, предлагая простоту использования и неизменно высокое качество работы.

Отзывы о товаре Блендер Smeg HBF03CREU кремовый




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Блендер
Тип
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Мясорубка
Цвет
бежевый
Объем кувшина, л
1.4
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
4
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Smeg представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности, разработанное для удовлетворения всех ваших кулинарных потребностей. Этот погружной блендер мощностью 700 Вт станет незаменимым помощником на вашей кухне. Его элегантный бежевый цвет принесет стильную нотку в интерьер, а практичность и качество исполнения – в приготовление блюд. Чаша измельчителя блендера изготовлена из прочного пластика, который обеспечивает долговечность использования. Лезвия из нержавеющей стали гарантируют отличные результаты измельчения и смешивания, позволяя легко справляться с различными ингредиентами. Работать с блендером очень удобно благодаря длине сетевого шнура в 1,5 метра, что обеспечивает свободу перемещения на кухне. В комплект входит одна насадка, позволяющая выполнять основные функции измельчения и смешивания. Блендер предлагает четыре скорости/режима работы, которые позволяют выбрать оптимальный режим для разных продуктов и блюд. Объем кувшина 1,4 литра отлично подходит как для приготовления небольших порций, так и для больших семейных обедов. С весом всего 1,86 кг, блендер Smeg легко управляется и хранится, не занимая много места. Этот надежный и стильный блендер станет замечательным дополнением на любой кухне, предлагая простоту использования и неизменно высокое качество работы.
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Доставка
Отзывы


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