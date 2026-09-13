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Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965

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Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 1
Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 2
Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 3
Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 4
Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 5
Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 6
Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 7
Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 8
Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
  • Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 1
  • Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 2
  • Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 3
  • Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 4
  • Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 5
  • Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 6
  • Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 7
  • Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 8
  • Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708983
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Массажер для тела
Размеры в упаковке, см
29х28х12
Вес, кг.
1.7

Описание товара Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965

Перкуссионный массажёр Kitfort КТ-2965 поможет избавиться от мышечной усталости, боли, спазмов и оказывает глубокое расслабление Ваших мышц после тяжелой тренировки или рабочего дня.

Отзывы о товаре Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2965




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Массажер для тела
Описание
Перкуссионный массажёр Kitfort КТ-2965 поможет избавиться от мышечной усталости, боли, спазмов и оказывает глубокое расслабление Ваших мышц после тяжелой тренировки или рабочего дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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