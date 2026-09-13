Массажный матрас Kitfort КТ-5929
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708895
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
10.7
Материал
ткань
Назначение
для тела
Питание от USB
да
Питание от батареек или аккумулятора
нет
Питание от сети
да
Работа от прикуривателя (в автомобиле)
нет
Страна производства
Китай
Функции и режимы
вибрационно-роликовый
Ширина, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х45х27
Вес, кг.
4
Описание товара Массажный матрас Kitfort КТ-5929
Массажный матрас КТ-5929 поможет снять усталость и расслабить мышцы шеи, спины и ног с помощью вибрационно-роликового массажа. КТ-5929 подойдёт как людям, которые ведут сидячий образ жизни, так и тем, кто испытывает регулярные физические нагрузки.
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Бренд
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
10.7
Материал
ткань
Назначение
для тела
Питание от USB
да
Питание от батареек или аккумулятора
нет
Питание от сети
да
Работа от прикуривателя (в автомобиле)
нет
Страна производства
Китай
Функции и режимы
вибрационно-роликовый
Ширина, см
55
Развернуть
Страна производитель
Китай
Массажный матрас КТ-5929 поможет снять усталость и расслабить мышцы шеи, спины и ног с помощью вибрационно-роликового массажа. КТ-5929 подойдёт как людям, которые ведут сидячий образ жизни, так и тем, кто испытывает регулярные физические нагрузки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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