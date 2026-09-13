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Кухонные весы Kitfort КТ-857-3 желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонные весы Kitfort КТ-857-3 желтый

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Кухонные весы Kitfort КТ-857-3 желтый - фото 1
Кухонные весы Kitfort КТ-857-3 желтый - фото 2
Кухонные весы Kitfort КТ-857-3 желтый - фото 3
Кухонные весы Kitfort КТ-857-3 желтый - фото 4
Кухонные весы Kitfort КТ-857-3 желтый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
  • Кухонные весы Kitfort КТ-857-3 желтый - фото 1
  • Кухонные весы Kitfort КТ-857-3 желтый - фото 2
  • Кухонные весы Kitfort КТ-857-3 желтый - фото 3
  • Кухонные весы Kitfort КТ-857-3 желтый - фото 4
  • Кухонные весы Kitfort КТ-857-3 желтый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708860
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кухонные весы
Размеры в упаковке, см
23х16х3
Вес, г.
470

Описание товара Кухонные весы Kitfort КТ-857-3 желтый

Электронные кухонные весы КТ-857 обеспечивают высокую точность измерений и станут незаменимым помощником на кухне. Они позволяют определять вес до 5 кг с точностью до 1 грамма.

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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кухонные весы
Описание
Электронные кухонные весы КТ-857 обеспечивают высокую точность измерений и станут незаменимым помощником на кухне. Они позволяют определять вес до 5 кг с точностью до 1 грамма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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