Йогуртница Kitfort КТ-6405
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Йогуртницы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708798
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
26х26х14
Вес, кг.
2.03
Описание товара Йогуртница Kitfort КТ-6405
Йогуртница КТ-6405 — удобное устройство для приготовления домашнего йогурта, который станет отличным дополнением к вашему меню. Она помогает получить вкусный и полезный продукт с сохранением всех полезных свойств молока благодаря молочнокислым бактериям.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Йогуртница КТ-6405 — удобное устройство для приготовления домашнего йогурта, который станет отличным дополнением к вашему меню. Она помогает получить вкусный и полезный продукт с сохранением всех полезных свойств молока благодаря молочнокислым бактериям.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
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