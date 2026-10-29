Индукционная плитка Kitfort КТ-143
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Индукционная плитка Kitfort КТ-143
Индукционная плита Kitfort KT-143 - отличный помощник на кухне, который приготовит ваши блюда вкусно, быстро и абсолютно безопасно! Она выполнена в цельнометаллическом корпусе, с рабочей поверхностью из стеклокерамики, и обладает мощностью до 3500 Вт! Управление плитой осуществляется регулятором. Плита способна развивать свой нагрев до высочайших температур: ее мощность регулируется от 100 Вт до 3500 Вт, температура от 60°С до 270°С, а таймер времени приготовления можно установить до 24 часов. Принцип работы индукционной плиты практически исключает вероятность получения ожогов, возникновения огня, дыма и гари и поскольку рабочая поверхность почти не нагревается во время готовки. Для индукционной плиты подходит посуда с дном из ферромагнитных материалов: стальная, чугунная, эмалированная, посуда из нержавеющей стали, а также любая другая, предназначенная для индукционного нагрева. Плита выдерживает вес не более 10 кг.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, сенсорные, одноконфорочные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные, без духовки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, сенсорные, одноконфорочные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные, без духовки
Отзывы о товаре Индукционная плитка Kitfort КТ-143