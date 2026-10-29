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Индукционная плитка Kitfort КТ-143 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная плитка Kitfort КТ-143

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Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 1
Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 2
Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 3
Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 4
Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 5
Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 6
Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 7
Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 8
Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 9
Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 10
Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 11
Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 12
Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 13
Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 14
Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 15
Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 16
Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 17
Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитка индукционная
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 1
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 2
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 3
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 4
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 5
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 6
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 7
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 8
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 9
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 10
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 11
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 12
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 13
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 14
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 15
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 16
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 17
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 580 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708790
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Индукционная плитка Kitfort КТ-143
11 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Плитка индукционная
Размеры в упаковке, см
52х43х19
Вес, кг.
5.5

Описание товара Индукционная плитка Kitfort КТ-143

Индукционная плита Kitfort KT-143 - отличный помощник на кухне, который приготовит ваши блюда вкусно, быстро и абсолютно безопасно! Она выполнена в цельнометаллическом корпусе, с рабочей поверхностью из стеклокерамики, и обладает мощностью до 3500 Вт! Управление плитой осуществляется регулятором. Плита способна развивать свой нагрев до высочайших температур: ее мощность регулируется от 100 Вт до 3500 Вт, температура от 60°С до 270°С, а таймер времени приготовления можно установить до 24 часов. Принцип работы индукционной плиты практически исключает вероятность получения ожогов, возникновения огня, дыма и гари и поскольку рабочая поверхность почти не нагревается во время готовки. Для индукционной плиты подходит посуда с дном из ферромагнитных материалов: стальная, чугунная, эмалированная, посуда из нержавеющей стали, а также любая другая, предназначенная для индукционного нагрева. Плита выдерживает вес не более 10 кг.

Отзывы о товаре Индукционная плитка Kitfort КТ-143




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Плитка индукционная
Описание
Индукционная плита Kitfort KT-143 - отличный помощник на кухне, который приготовит ваши блюда вкусно, быстро и абсолютно безопасно! Она выполнена в цельнометаллическом корпусе, с рабочей поверхностью из стеклокерамики, и обладает мощностью до 3500 Вт! Управление плитой осуществляется регулятором. Плита способна развивать свой нагрев до высочайших температур: ее мощность регулируется от 100 Вт до 3500 Вт, температура от 60°С до 270°С, а таймер времени приготовления можно установить до 24 часов. Принцип работы индукционной плиты практически исключает вероятность получения ожогов, возникновения огня, дыма и гари и поскольку рабочая поверхность почти не нагревается во время готовки. Для индукционной плиты подходит посуда с дном из ферромагнитных материалов: стальная, чугунная, эмалированная, посуда из нержавеющей стали, а также любая другая, предназначенная для индукционного нагрева. Плита выдерживает вес не более 10 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Индукционная плитка Kitfort КТ-143 - стоимость товара 11580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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