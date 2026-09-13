Бинокль Veber Ultra Sport BН 10x25 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708648
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х7
Вес, г.
600
Описание товара Бинокль Veber Ultra Sport BН 10x25 черный
Veber Ultra Sport BН 10x25 имеет объективы диаметром 25 мм и дает увеличение 10х, что позволяет детально рассматривать отдаленные объекты. Линейное поле зрения бинокля на дистанции 1000 м составляет 98 м, – такое расстояние будет между крайними точками, одновременно попадающими в поле зрения наблюдателя. Это позволит следить даже за быстро движущимися объектами. Раздельная фокусировка каждого окуляра и возможность диоптрийной коррекции ±5 дптр помогут в наблюдениях людям с особенностями зрения. Удаление выходного зрачка 15 мм допускает использование бинокля вместе с очками.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Veber Ultra Sport BН 10x25 имеет объективы диаметром 25 мм и дает увеличение 10х, что позволяет детально рассматривать отдаленные объекты. Линейное поле зрения бинокля на дистанции 1000 м составляет 98 м, – такое расстояние будет между крайними точками, одновременно попадающими в поле зрения наблюдателя. Это позволит следить даже за быстро движущимися объектами. Раздельная фокусировка каждого окуляра и возможность диоптрийной коррекции ±5 дптр помогут в наблюдениях людям с особенностями зрения. Удаление выходного зрачка 15 мм допускает использование бинокля вместе с очками.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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