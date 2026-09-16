Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756)
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Характеристики
Тип товара
Тепловизор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 080 руб.
В наличии
Код товара: 708583
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
23 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловизор
Единицы измерения
°С
Комплектация
тепловизор, блок питания 110-250 В, шнур USB, сумка-чехол для хранения и переноски, литиево-ионный аккумулятор 18650 3.7В, 2000мА
Размер дисплея
2.8?
Разрешение дисплея
120х90
Минимальная определяемая температура
-20°
Максимальная определяемая температура
550
Минимальная температура использования
-10°
Максимальная температура использования
50
Коэффициент эмиссии
0.1-1.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х8
Вес, г.
930
Описание товара Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756)
Тепловизоры ЗУБР обеспечивают точное обнаружение скрытых систем отопления, утечек тепла и критических температур. Он позволяет фиксировать видимое и инфракрасное изображение вместе с измеренными данными, сохраняя их в памяти прибора.
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Бренд
Тип товара
Тепловизор
Единицы измерения
°С
Комплектация
тепловизор, блок питания 110-250 В, шнур USB, сумка-чехол для хранения и переноски, литиево-ионный аккумулятор 18650 3.7В, 2000мА
Размер дисплея
2.8?
Разрешение дисплея
120х90
Минимальная определяемая температура
-20°
Максимальная определяемая температура
550
Минимальная температура использования
-10°
Максимальная температура использования
50
Коэффициент эмиссии
0.1-1.0
Страна производитель
Китай
Тепловизоры ЗУБР обеспечивают точное обнаружение скрытых систем отопления, утечек тепла и критических температур. Он позволяет фиксировать видимое и инфракрасное изображение вместе с измеренными данными, сохраняя их в памяти прибора.
Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756) - стоимость товара 23080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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