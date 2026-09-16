Тепловизор KRAFTOOL GTC 300 (45752)
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Характеристики
Тип товара
Тепловизор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 490 руб.
В наличии
Код товара: 708582
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
28 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловизор
Единицы измерения
°С
Комплектация
тепловизор, блок питания 110-250 В, шнур USB, сумка-чехол для хранения и переноски, литиево-ионный аккумулятор 26650 3.7В, 5000мА
Размер дисплея
3.2?
Разрешение дисплея
160х120
Минимальная определяемая температура
-20°
Максимальная определяемая температура
450
Минимальная температура использования
-10°
Максимальная температура использования
45
Коэффициент эмиссии
0.1-1.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х13х11
Вес, кг.
1.03
Описание товара Тепловизор KRAFTOOL GTC 300 (45752)
Тепловизоры KRAFTOOL обеспечивают точное обнаружение и локализацию утечек или дефектов ограждающих конструкций, незаменимы для профилактического и предупредительного обслуживания, диагностики состояния зданий, а также для исследований и разработок.
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Бренд
Тип товара
Тепловизор
Единицы измерения
°С
Комплектация
тепловизор, блок питания 110-250 В, шнур USB, сумка-чехол для хранения и переноски, литиево-ионный аккумулятор 26650 3.7В, 5000мА
Размер дисплея
3.2?
Разрешение дисплея
160х120
Минимальная определяемая температура
-20°
Максимальная определяемая температура
450
Минимальная температура использования
-10°
Максимальная температура использования
45
Коэффициент эмиссии
0.1-1.0
Страна производитель
Китай
Тепловизоры KRAFTOOL обеспечивают точное обнаружение и локализацию утечек или дефектов ограждающих конструкций, незаменимы для профилактического и предупредительного обслуживания, диагностики состояния зданий, а также для исследований и разработок.
Тепловизор KRAFTOOL GTC 300 (45752) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 28490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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