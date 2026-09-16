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Уцененный товар Люстра VITALUCE V1350/8 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 708307
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Уцененный товар Люстра VITALUCE V1350/8 хорошее состояние, 708307

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Люстра VITALUCE V1350/8 хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной коробки, замятие на одной чашке)
Количество ламп
8
Материал основания
металл
Стиль
кантри
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
3 947 руб.  13 156 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708307
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Люстра VITALUCE V1350/8 хорошее состояние
3 947 руб. -70%
13 156 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция V1350
filter_none Товар входит в коллекцию V1350

Коллекция V1350


Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной коробки, замятие на одной чашке)
Высота, см
186
Количество ламп
8
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
кантри
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
60
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х50х50
Вес, кг.
5.68

Описание товара Уцененный товар Люстра VITALUCE V1350/8 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: люстра, чашка, цепь, крепления, документация
Технические характеристики:

  • Мощность светильника 320 Вт
  • Мощность лампочки 40 Вт
  • Тип лампы накаливания
  • Цоколь E14
  • Напряжение питания 220В
  • Высота 108 см
  • Длина 60 см
  • Основной цвет черный, золото
Причина уценки: витринный образец (нет оригинальной коробки, замятие на одной чашке)

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра VITALUCE V1350/8 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной коробки, замятие на одной чашке)
Высота, см
186
Количество ламп
8
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
кантри
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
60
Страна производитель
Россия
Описание
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: люстра, чашка, цепь, крепления, документация
Технические характеристики:
  • Мощность светильника 320 Вт
  • Мощность лампочки 40 Вт
  • Тип лампы накаливания
  • Цоколь E14
  • Напряжение питания 220В
  • Высота 108 см
  • Длина 60 см
  • Основной цвет черный, золото
Причина уценки: витринный образец (нет оригинальной коробки, замятие на одной чашке)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра VITALUCE V1350/8 хорошее состояние - стоимость товара 3947 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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