Утюг Philips DST3011/20
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707483
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
голубой
Прочее
индикатор включения, желобок для пуговиц, шаровое крепление шнура
Страна бренда
Нидерланды
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2100
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
да
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, сухое глаженье, очистка от накипи, противокапельная система, автоотключение
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х15
Вес, г.
800
Описание товара Утюг Philips DST3011/20
Утюг Philips DST3011/20 представлен в эргономичном синем корпусе с широкой ручкой и классической керамической подошвой. Емкость на 300 мл расширяет возможности прибора, позволяя разбрызгивать воду на пересушенную ткань или отпаривать вещи с использованием парового удара в любом положении. Кабель длиной 1.9 м крепится с помощью шарообразного шарнира.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
голубой
Прочее
индикатор включения, желобок для пуговиц, шаровое крепление шнура
Страна бренда
Нидерланды
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2100
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
да
Развернуть
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, сухое глаженье, очистка от накипи, противокапельная система, автоотключение
Страна производитель
Китай
Утюг Philips DST3011/20 представлен в эргономичном синем корпусе с широкой ручкой и классической керамической подошвой. Емкость на 300 мл расширяет возможности прибора, позволяя разбрызгивать воду на пересушенную ткань или отпаривать вещи с использованием парового удара в любом положении. Кабель длиной 1.9 м крепится с помощью шарообразного шарнира.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
Утюг Philips DST3011/20 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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