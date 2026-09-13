Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый, красный
Объем емкости для сока, л
1.25
Количество скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706615
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соковыжималка, щеточка для чистки, документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
31x31.2x18 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х25
Вес, кг.
5.3
Описание товара Соковыжималка Bosch MES25C0 белый/красный
Любите побаловать себя с утра свежевыжатым соком? Тогда соковыжималка Bosch MES25C0 – то, что нужно! Красивый малиново-белый корпус из пластика неизменно будет поднимать настроение всякий раз, когда Вы входите на кухню. Соковыжималка центробежного типа имеет объем резервуара для сока в 1.25 литра, а объем емкости для мякоти в 2 литра. Мощность устройства в 700 ватт сочетается с двумя скоростями работы. Соковыжималка работает по принципу прямой подачи сока. Блокировка случайного включения, автоматический выброс мякоти, круглая широкая горловина, противокапельная система – все это очевидные достоинства представленной модели.
Bosch MES25C0 укомплектована металлической сеточкой, щеточкой для очистки и сепаратором для пены. Сетевой шнур длиной 1.2 метра на время хранения сворачивается и убирается в специальный отсек. Наличие прорезиненных ножек владелец устройства также оценит по достоинству.
соковыжималка, щеточка для чистки, документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
31x31.2x18 см
Страна производитель
Китай
Описание
Любите побаловать себя с утра свежевыжатым соком? Тогда соковыжималка Bosch MES25C0 – то, что нужно! Красивый малиново-белый корпус из пластика неизменно будет поднимать настроение всякий раз, когда Вы входите на кухню. Соковыжималка центробежного типа имеет объем резервуара для сока в 1.25 литра, а объем емкости для мякоти в 2 литра. Мощность устройства в 700 ватт сочетается с двумя скоростями работы. Соковыжималка работает по принципу прямой подачи сока. Блокировка случайного включения, автоматический выброс мякоти, круглая широкая горловина, противокапельная система – все это очевидные достоинства представленной модели.
Bosch MES25C0 укомплектована металлической сеточкой, щеточкой для очистки и сепаратором для пены. Сетевой шнур длиной 1.2 метра на время хранения сворачивается и убирается в специальный отсек. Наличие прорезиненных ножек владелец устройства также оценит по достоинству.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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