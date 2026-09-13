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Соковыжималка Bosch MES25C0 белый/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка Bosch MES25C0 белый/красный

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Соковыжималка Bosch MES25C0 белый/красный - фото 1
Соковыжималка Bosch MES25C0 белый/красный - фото 2
Соковыжималка Bosch MES25C0 белый/красный - фото 3
Соковыжималка Bosch MES25C0 белый/красный - фото 4
Соковыжималка Bosch MES25C0 белый/красный - фото 5
Соковыжималка Bosch MES25C0 белый/красный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый, красный
Объем емкости для сока, л
1.25
Количество скоростей
2
  • Соковыжималка Bosch MES25C0 белый/красный - фото 1
  • Соковыжималка Bosch MES25C0 белый/красный - фото 2
  • Соковыжималка Bosch MES25C0 белый/красный - фото 3
  • Соковыжималка Bosch MES25C0 белый/красный - фото 4
  • Соковыжималка Bosch MES25C0 белый/красный - фото 5
  • Соковыжималка Bosch MES25C0 белый/красный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706615
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый, красный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1.25
Импульсный режим
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Диаметр круглой горловины, мм
73
Длина шнура
1.2
Комплектация
соковыжималка, щеточка для чистки, документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
31x31.2x18 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х25
Вес, кг.
5.3

Описание товара Соковыжималка Bosch MES25C0 белый/красный

Любите побаловать себя с утра свежевыжатым соком? Тогда соковыжималка Bosch MES25C0 – то, что нужно! Красивый малиново-белый корпус из пластика неизменно будет поднимать настроение всякий раз, когда Вы входите на кухню. Соковыжималка центробежного типа имеет объем резервуара для сока в 1.25 литра, а объем емкости для мякоти в 2 литра. Мощность устройства в 700 ватт сочетается с двумя скоростями работы. Соковыжималка работает по принципу прямой подачи сока. Блокировка случайного включения, автоматический выброс мякоти, круглая широкая горловина, противокапельная система – все это очевидные достоинства представленной модели. Bosch MES25C0 укомплектована металлической сеточкой, щеточкой для очистки и сепаратором для пены. Сетевой шнур длиной 1.2 метра на время хранения сворачивается и убирается в специальный отсек. Наличие прорезиненных ножек владелец устройства также оценит по достоинству.

Отзывы о товаре Соковыжималка Bosch MES25C0 белый/красный




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый, красный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1.25
Импульсный режим
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Диаметр круглой горловины, мм
73
Развернуть
Длина шнура
1.2
Комплектация
соковыжималка, щеточка для чистки, документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
31x31.2x18 см
Страна производитель
Китай
Описание
Любите побаловать себя с утра свежевыжатым соком? Тогда соковыжималка Bosch MES25C0 – то, что нужно! Красивый малиново-белый корпус из пластика неизменно будет поднимать настроение всякий раз, когда Вы входите на кухню. Соковыжималка центробежного типа имеет объем резервуара для сока в 1.25 литра, а объем емкости для мякоти в 2 литра. Мощность устройства в 700 ватт сочетается с двумя скоростями работы. Соковыжималка работает по принципу прямой подачи сока. Блокировка случайного включения, автоматический выброс мякоти, круглая широкая горловина, противокапельная система – все это очевидные достоинства представленной модели. Bosch MES25C0 укомплектована металлической сеточкой, щеточкой для очистки и сепаратором для пены. Сетевой шнур длиной 1.2 метра на время хранения сворачивается и убирается в специальный отсек. Наличие прорезиненных ножек владелец устройства также оценит по достоинству.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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