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Уцененный товар Люстра De City Бриз 111011004 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 706285
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Уцененный товар Люстра De City Бриз 111011004 хорошее состояние, 706285

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Люстра De City Бриз 111011004 хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
небольшие сколы и потертости на декор.элементах
Количество ламп
4
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
хрусталь
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
золотистый
Ширина, см
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
7 128 руб.  23 760 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706285
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Люстра De City Бриз 111011004 хорошее состояние
7 128 руб. -70%
23 760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
De City
Тип товара
Люстра
Причина уценки
небольшие сколы и потертости на декор.элементах
Высота, см
75
Количество ламп
4
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
хрусталь
Стиль
хрусталь
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
золотистый
Ширина, см
50
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
37х37х13
Вес, кг.
7

Описание товара Уцененный товар Люстра De City Бриз 111011004 хорошее состояние

Люстра De City Бриз 111011004 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, инструкция, люстра , декор.элементы
Характеристики:
Мощность лампочки:60 Вт
Тип лампы: накаливания
Цоколь:E27
Напряжение питания:220В
Высота:60 см
Основной цвет: прозрачный, золото

Причина уценки: небольшие сколы и потертости на декор.элементах

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра De City Бриз 111011004 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
De City
Тип товара
Люстра
Причина уценки
небольшие сколы и потертости на декор.элементах
Высота, см
75
Количество ламп
4
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
хрусталь
Стиль
хрусталь
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
золотистый
Ширина, см
50
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Люстра De City Бриз 111011004 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, инструкция, люстра , декор.элементы
Характеристики:
Мощность лампочки:60 Вт
Тип лампы: накаливания
Цоколь:E27
Напряжение питания:220В
Высота:60 см
Основной цвет: прозрачный, золото

Причина уценки: небольшие сколы и потертости на декор.элементах
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра De City Бриз 111011004 хорошее состояние - по цене 7128 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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