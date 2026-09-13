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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Mate XT
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.5
Разрешение экрана
3184x2232
Процессор
HiSilicon Kirin 9010
Оперативная память
16
Встроенная память
1024
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
203 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705910
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Описание товара Смартфон Huawei Mate XT 16/1Tb Black
Откройте для себя будущее технологий уже сегодня с тройным складным смартфоном HUAWEI Mate XT. Инновационный дизайн и поразительная производительность перевернут ваши представления о возможностях смартфона. Модель унаследовала культовый дизайн с орбитальными кольцами. Сложный процесс синусоидальной обработки создает особую фактуру с завораживающими световыми эффектами. Неповторимый кованый дизайн с уникальной текстурой превращает смартфон в произведение искусства.
Разложите экран 10.2 дюйма HUAWEI X-True и наслаждайтесь четким и качественным изображением высокого разрешения 3K. Инновационный тройной экран и композитная ультрапрочная конструкция обеспечивают плавность складывания экрана и высокую надежность механизмов.
Запечатлейте красоту мира при помощи камеры XMAGE с ультрабольшой 10-ступенчатой регулируемой физической диафрагмой и полнофокусной съемкой, перископического телеобъектива и ультраширокоугольного объектива. Благодаря 5.5-кратному оптическому зуму и 50-кратному цифровому зуму вы можете запечатлеть объекты, находящиеся далеко, преодолевая большие расстояния одним нажатием на кнопку съемки.
Благодаря ультратонкой батарее с кремниевым анодом 5600 мА*ч толщиной всего 1.9 мм вы можете наслаждаться жизнью, не думая об уровне заряда вашего смартфона.
Откройте для себя будущее технологий уже сегодня с тройным складным смартфоном HUAWEI Mate XT. Инновационный дизайн и поразительная производительность перевернут ваши представления о возможностях смартфона. Модель унаследовала культовый дизайн с орбитальными кольцами. Сложный процесс синусоидальной обработки создает особую фактуру с завораживающими световыми эффектами. Неповторимый кованый дизайн с уникальной текстурой превращает смартфон в произведение искусства.
Разложите экран 10.2 дюйма HUAWEI X-True и наслаждайтесь четким и качественным изображением высокого разрешения 3K. Инновационный тройной экран и композитная ультрапрочная конструкция обеспечивают плавность складывания экрана и высокую надежность механизмов.
Запечатлейте красоту мира при помощи камеры XMAGE с ультрабольшой 10-ступенчатой регулируемой физической диафрагмой и полнофокусной съемкой, перископического телеобъектива и ультраширокоугольного объектива. Благодаря 5.5-кратному оптическому зуму и 50-кратному цифровому зуму вы можете запечатлеть объекты, находящиеся далеко, преодолевая большие расстояния одним нажатием на кнопку съемки.
Благодаря ультратонкой батарее с кремниевым анодом 5600 мА*ч толщиной всего 1.9 мм вы можете наслаждаться жизнью, не думая об уровне заряда вашего смартфона.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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