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Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White

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Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 1
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Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 10
Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 11
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Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 13
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электронные книги
Тип дисплея
E-Ink
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
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  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 24
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 25
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 26
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 27
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 28
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 29
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 30
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 31
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 32
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 33
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 34
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 35
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 36
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 37
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 38
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 39
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 40
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 41
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 42
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 43
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 44
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 45
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 46
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 47
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 48
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 49
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705808
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Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Электронные книги
Операционная система
Android
Цвет
белый
Комплектация
стилус, документация, USB-кабель
Тип дисплея
E-Ink
Разрешение экрана
2480x1860
Автоматический поворот экрана
Да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х3
Вес, г.
450

Описание товара Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White

Модель ONYX BOOX Go 10.3 была разработана специально для тех, кому нужен как можно более лёгкий и как можно более тонкий ридер с 10-дюймовым экраном без подсветки, но с двумя тачскринами: ёмкостным и индукционным. Эта читалка вправе похвастать очень элегантным корпусом из металла и композитных материалов, а также весьма богатым функционалом. Чуть ниже мы подробнее расскажем о её достоинствах и особенностях.

Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White




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Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Электронные книги
Операционная система
Android
Цвет
белый
Комплектация
стилус, документация, USB-кабель
Тип дисплея
E-Ink
Разрешение экрана
2480x1860
Автоматический поворот экрана
Да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3700
Страна производитель
Китай
Описание
Модель ONYX BOOX Go 10.3 была разработана специально для тех, кому нужен как можно более лёгкий и как можно более тонкий ридер с 10-дюймовым экраном без подсветки, но с двумя тачскринами: ёмкостным и индукционным. Эта читалка вправе похвастать очень элегантным корпусом из металла и композитных материалов, а также весьма богатым функционалом. Чуть ниже мы подробнее расскажем о её достоинствах и особенностях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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