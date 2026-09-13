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Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774

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Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 1
Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 2
Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 3
Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 4
Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 5
Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 6
Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 7
Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 8
Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 9
Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 10
Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 11
Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Распылитель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
36-108
  • Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 1
  • Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 2
  • Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 3
  • Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 4
  • Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 5
  • Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 6
  • Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 7
  • Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 8
  • Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 9
  • Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 10
  • Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 11
  • Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705537
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Распылитель
Производство
Китай
Родина бренда
Япония
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
36-108
Высота, см
22.3
Ширина, см
36.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х41х25
Вес, кг.
5.97

Описание товара Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774

Опрыскиватель предназначен для распыления бытовых и садовых химикатов, например, дезинфицирующих средств, инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и удобрений. Изделие также может использоваться для полива растений.

Отзывы о товаре Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Распылитель
Производство
Китай
Родина бренда
Япония
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
36-108
Высота, см
22.3
Ширина, см
36.8
Страна производитель
Китай
Описание
Опрыскиватель предназначен для распыления бытовых и садовых химикатов, например, дезинфицирующих средств, инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и удобрений. Изделие также может использоваться для полива растений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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