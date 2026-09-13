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Вафельница Maxwell MW-1561 800Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вафельница Maxwell MW-1561 800Вт черный

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Вафельница Maxwell MW-1561 800Вт черный - фото 1
Вафельница Maxwell MW-1561 800Вт черный - фото 2
Вафельница Maxwell MW-1561 800Вт черный - фото 3
Вафельница Maxwell MW-1561 800Вт черный - фото 4
Вафельница Maxwell MW-1561 800Вт черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Мощность
800
Цвет
черный
Сменные панели
да
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Количество отделений в пластине для вафель
2
  • Вафельница Maxwell MW-1561 800Вт черный - фото 1
  • Вафельница Maxwell MW-1561 800Вт черный - фото 2
  • Вафельница Maxwell MW-1561 800Вт черный - фото 3
  • Вафельница Maxwell MW-1561 800Вт черный - фото 4
  • Вафельница Maxwell MW-1561 800Вт черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704024
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Мощность
800
Цвет
черный
Сменные панели
да
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Количество отделений в пластине для вафель
2
Длина сетевого шнура
0.7
Функции и особенности
антипригарное покрытие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х18
Вес, кг.
2.33

Описание товара Вафельница Maxwell MW-1561 800Вт черный

Вафельница Maxwell MW-1561 позволит приготовить множество вкусных и полезных блюд. Она снабжена тремя наборами сменных пластин с антипригарным покрытием. Благодаря такой комплектации в ней получится не только испечь мягкие венские вафли, но и сделать горячие сэндвичи. При закрывании крышки нежные кусочки хлеба разрезаются самой формой пополам по диагонали, приобретая красивую треугольную форму. На гриле готовят не только мясо и рыбу, но и овощи. Румяная корочка на них образует полоски, а жир стекает вниз вместе с лишними калориями и холестерином. Maxwell MW-1561 безопасен в использовании: ручка прибора никогда не нагревается, ее можно зафиксировать при помощи защелки. Пластины легко снимаются для очистки, но хорошо удерживаются во время работы.

Отзывы о товаре Вафельница Maxwell MW-1561 800Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Мощность
800
Цвет
черный
Сменные панели
да
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Количество отделений в пластине для вафель
2
Длина сетевого шнура
0.7
Функции и особенности
антипригарное покрытие
Страна производитель
Китай
Описание
Вафельница Maxwell MW-1561 позволит приготовить множество вкусных и полезных блюд. Она снабжена тремя наборами сменных пластин с антипригарным покрытием. Благодаря такой комплектации в ней получится не только испечь мягкие венские вафли, но и сделать горячие сэндвичи. При закрывании крышки нежные кусочки хлеба разрезаются самой формой пополам по диагонали, приобретая красивую треугольную форму. На гриле готовят не только мясо и рыбу, но и овощи. Румяная корочка на них образует полоски, а жир стекает вниз вместе с лишними калориями и холестерином. Maxwell MW-1561 безопасен в использовании: ручка прибора никогда не нагревается, ее можно зафиксировать при помощи защелки. Пластины легко снимаются для очистки, но хорошо удерживаются во время работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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