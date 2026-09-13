Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
4
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Фильтр
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703722
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блокировка включения без воды, защита от перегрева
Основной цвет
белый, черный
Страна производства
Республика Корея
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
4
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Фильтр
да
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
45, 55, 65, 75, 85, 98, 100 °С
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
0.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х27
Вес, кг.
2.95
Описание товара Термопот Hyundai HYTP-4840 4л. 750Вт белый/черный
Термопот Hyundai HYTP-4840 отличается интересным дизайном, который определяется сочетанием черных и белых оттенков, вместе составляющих достаточно эффектный внешний вид изделия. Такой прибор станет центром притяжения, так как в любую минуту может обеспечить горячей водой для приготовления любимых напитков. Управление осуществляется при помощи кнопок. Средний объем поможет сэкономить электроэнергию. Колба изготовлена из нержавеющей стали, что значительно понижает уровень образования накипи. Скрытый нагревательный элемент обеспечивает длительность эксплуатации. Устройство устанавливается на устойчивую ровную поверхность. Прорезиненные ножки исключают скольжение. Компактные размеры позволят сэкономить место при размещении. Резервуар легко наполнить водой, если снять крышку. За удобную и надежную ручку можно переносить наполненный термопот.
блокировка включения без воды, защита от перегрева
Основной цвет
белый, черный
Страна производства
Республика Корея
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
4
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Развернуть
Подсветка
да
Фильтр
да
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
45, 55, 65, 75, 85, 98, 100 °С
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
0.9
Страна производитель
Китай
Описание
Термопот Hyundai HYTP-4840 отличается интересным дизайном, который определяется сочетанием черных и белых оттенков, вместе составляющих достаточно эффектный внешний вид изделия. Такой прибор станет центром притяжения, так как в любую минуту может обеспечить горячей водой для приготовления любимых напитков. Управление осуществляется при помощи кнопок. Средний объем поможет сэкономить электроэнергию. Колба изготовлена из нержавеющей стали, что значительно понижает уровень образования накипи. Скрытый нагревательный элемент обеспечивает длительность эксплуатации. Устройство устанавливается на устойчивую ровную поверхность. Прорезиненные ножки исключают скольжение. Компактные размеры позволят сэкономить место при размещении. Резервуар легко наполнить водой, если снять крышку. За удобную и надежную ручку можно переносить наполненный термопот.
Термопот Hyundai HYTP-4840 4л. 750Вт белый/черный - этот товар вы можете купить по цене 8910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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