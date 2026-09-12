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Фен-щетка Vitek VT-8249 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен-щетка Vitek VT-8249

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Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 1
Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 2
Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 3
Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 4
Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 5
Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 6
Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 7
Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 8
Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 9
Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 10
Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 11
Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 12
Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 13
Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 14
Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 15
Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 16
Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен-щетки
  • Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 1
  • Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 2
  • Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 3
  • Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 4
  • Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 5
  • Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 6
  • Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 7
  • Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 8
  • Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 9
  • Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 10
  • Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 11
  • Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 12
  • Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 13
  • Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 14
  • Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 15
  • Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 16
  • Фен-щетка Vitek VT-8249 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703463
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Фен-щетки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х8
Вес, г.
833

Описание товара Фен-щетка Vitek VT-8249

Фен-щетка Vitek VT-8249 ? функциональный прибор, удобный для повседневного использования. Он поможет легко сделать любую укладку, высушить, выпрямить волосы, приподнять их у корней, придав ухоженный вид волосам. Обладая мощностью 1100 Вт, устройство использует щетку, которая может вращаться в обе стороны. Особенность фена в независимой регулировке скорости и нагрева воздуха. Предусмотрено 3 режима скорости и температуры.

Отзывы о товаре Фен-щетка Vitek VT-8249




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Фен-щетки
Страна производитель
Китай
Описание
Фен-щетка Vitek VT-8249 ? функциональный прибор, удобный для повседневного использования. Он поможет легко сделать любую укладку, высушить, выпрямить волосы, приподнять их у корней, придав ухоженный вид волосам. Обладая мощностью 1100 Вт, устройство использует щетку, которая может вращаться в обе стороны. Особенность фена в независимой регулировке скорости и нагрева воздуха. Предусмотрено 3 режима скорости и температуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен-щетка Vitek VT-8249 - этот товар вы можете купить по цене 1630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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