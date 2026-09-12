Фен-щетка Vitek VT-8249
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен-щетки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703463
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Фен-щетки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х8
Вес, г.
833
Описание товара Фен-щетка Vitek VT-8249
Фен-щетка Vitek VT-8249 ? функциональный прибор, удобный для повседневного использования. Он поможет легко сделать любую укладку, высушить, выпрямить волосы, приподнять их у корней, придав ухоженный вид волосам. Обладая мощностью 1100 Вт, устройство использует щетку, которая может вращаться в обе стороны. Особенность фена в независимой регулировке скорости и нагрева воздуха. Предусмотрено 3 режима скорости и температуры.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Фен-щетка Vitek VT-8249 ? функциональный прибор, удобный для повседневного использования. Он поможет легко сделать любую укладку, высушить, выпрямить волосы, приподнять их у корней, придав ухоженный вид волосам. Обладая мощностью 1100 Вт, устройство использует щетку, которая может вращаться в обе стороны. Особенность фена в независимой регулировке скорости и нагрева воздуха. Предусмотрено 3 режима скорости и температуры.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
Фен-щетка Vitek VT-8249 - этот товар вы можете купить по цене 1630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен-щетка Vitek VT-8249