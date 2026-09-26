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Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый

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Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 1
Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 2
Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 3
Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 4
Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 5
Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 6
Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 7
Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 8
Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 9
Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 10
Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 11
Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 12
Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 13
Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 14
Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 15
Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 16
Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
110
Длина шва пайки
30
Цвет
черный
Пакеты в комплекте
да
Комплектация
трубка, 10 пакетов 20х30 см
  • Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 1
  • Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 2
  • Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 3
  • Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 4
  • Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 5
  • Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 6
  • Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 7
  • Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 8
  • Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 9
  • Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 10
  • Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 11
  • Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 12
  • Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 13
  • Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 14
  • Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 15
  • Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 16
  • Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703415
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
110
Длина шва пайки
30
Цвет
черный
Прочее
акриловая поверхность, сенсорное управление, 6 программ, съемный нож, насадка для вакуумации контейнеров
Пакеты в комплекте
да
Комплектация
трубка, 10 пакетов 20х30 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х13х11
Вес, кг.
1.51

Описание товара Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый

Вакуумные упаковщики Hyundai — это надежные устройства, которые помогут вам сохранить свежесть продуктов на длительное время. Они идеально подходят для домашнего использования благодаря своим оптимальным характеристикам и удобству эксплуатации. Одной из главных особенностей этих упаковщиков является длина шва пайки в 30 см, что позволяет использовать пакеты различного размера. Мощность устройства составляет 110 Вт, обеспечивая эффективную и быструю вакуумизацию продуктов. В комплекте поставляются пакеты, которые позволяют сразу приступить к использованию аппарата без необходимости приобретения дополнительных аксессуаров. Корпус вакуумных упаковщиков Hyundai выполнен из высококачественного пластика, что делает их легкими и простыми в уходе. Этот материал также обеспечивает долговечность и надежность работы устройства. С вакуумными упаковщиками Hyundai вы сможете легко организовать хранение продуктов, уменьшить объем отходов и сэкономить деньги, продлевая срок годности продуктов питания.

Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
110
Длина шва пайки
30
Цвет
черный
Прочее
акриловая поверхность, сенсорное управление, 6 программ, съемный нож, насадка для вакуумации контейнеров
Пакеты в комплекте
да
Комплектация
трубка, 10 пакетов 20х30 см
Страна производитель
Китай
Описание
Вакуумные упаковщики Hyundai — это надежные устройства, которые помогут вам сохранить свежесть продуктов на длительное время. Они идеально подходят для домашнего использования благодаря своим оптимальным характеристикам и удобству эксплуатации. Одной из главных особенностей этих упаковщиков является длина шва пайки в 30 см, что позволяет использовать пакеты различного размера. Мощность устройства составляет 110 Вт, обеспечивая эффективную и быструю вакуумизацию продуктов. В комплекте поставляются пакеты, которые позволяют сразу приступить к использованию аппарата без необходимости приобретения дополнительных аксессуаров. Корпус вакуумных упаковщиков Hyundai выполнен из высококачественного пластика, что делает их легкими и простыми в уходе. Этот материал также обеспечивает долговечность и надежность работы устройства. С вакуумными упаковщиками Hyundai вы сможете легко организовать хранение продуктов, уменьшить объем отходов и сэкономить деньги, продлевая срок годности продуктов питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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