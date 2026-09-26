Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
110
Длина шва пайки
30
Цвет
черный
Пакеты в комплекте
да
Комплектация
трубка, 10 пакетов 20х30 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703415
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Описание товара Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый
Вакуумные упаковщики Hyundai — это надежные устройства, которые помогут вам сохранить свежесть продуктов на длительное время. Они идеально подходят для домашнего использования благодаря своим оптимальным характеристикам и удобству эксплуатации.
Одной из главных особенностей этих упаковщиков является длина шва пайки в 30 см, что позволяет использовать пакеты различного размера. Мощность устройства составляет 110 Вт, обеспечивая эффективную и быструю вакуумизацию продуктов. В комплекте поставляются пакеты, которые позволяют сразу приступить к использованию аппарата без необходимости приобретения дополнительных аксессуаров.
Корпус вакуумных упаковщиков Hyundai выполнен из высококачественного пластика, что делает их легкими и простыми в уходе. Этот материал также обеспечивает долговечность и надежность работы устройства. С вакуумными упаковщиками Hyundai вы сможете легко организовать хранение продуктов, уменьшить объем отходов и сэкономить деньги, продлевая срок годности продуктов питания.
Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый
Вакуумные упаковщики Hyundai — это надежные устройства, которые помогут вам сохранить свежесть продуктов на длительное время. Они идеально подходят для домашнего использования благодаря своим оптимальным характеристикам и удобству эксплуатации.
Одной из главных особенностей этих упаковщиков является длина шва пайки в 30 см, что позволяет использовать пакеты различного размера. Мощность устройства составляет 110 Вт, обеспечивая эффективную и быструю вакуумизацию продуктов. В комплекте поставляются пакеты, которые позволяют сразу приступить к использованию аппарата без необходимости приобретения дополнительных аксессуаров.
Корпус вакуумных упаковщиков Hyundai выполнен из высококачественного пластика, что делает их легкими и простыми в уходе. Этот материал также обеспечивает долговечность и надежность работы устройства. С вакуумными упаковщиками Hyundai вы сможете легко организовать хранение продуктов, уменьшить объем отходов и сэкономить деньги, продлевая срок годности продуктов питания.
Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Hyundai HY-VA3003 110Вт черный/серый