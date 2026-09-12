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Парогненератор Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Парогненератор Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro

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Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 1
Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 2
Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 3
Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 4
Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 5
Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 6
Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 7
Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 8
Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 9
Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 10
Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 11
Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 1
  • Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 2
  • Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 3
  • Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 4
  • Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 5
  • Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 6
  • Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 7
  • Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 8
  • Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 9
  • Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 10
  • Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 11
  • Утюг Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703343
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х37х27
Вес, кг.
6.56

Описание товара Парогненератор Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro

Парогенератор Braun IS7282BL с режимом вертикального отпаривания справляется с разглаживанием складок разных типов тканей. Мелкодисперсный пар с интенсивностью до 500 г/мин глубоко проникает в структуру ткани. Анодированная подошва Eloxal 3D Plus гладко скользит и устойчива к повреждениям.

Отзывы о товаре Парогненератор Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Описание
Парогенератор Braun IS7282BL с режимом вертикального отпаривания справляется с разглаживанием складок разных типов тканей. Мелкодисперсный пар с интенсивностью до 500 г/мин глубоко проникает в структуру ткани. Анодированная подошва Eloxal 3D Plus гладко скользит и устойчива к повреждениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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