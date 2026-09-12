Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703033
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.14х0.06
Вес, кг.
4.3
Описание товара Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный
Приготовьтесь к незабываемому кинематографическому звуку. Эта LG S80TR 5.1.3-канальная звуковая панель представляет собой впечатляющее сочетание направленного вверх центрального динамика, мощного сабвуфера и беспроводных задних динамиков. Технологии Dolby Atmos и DTS:X создают пространственный звуковой купол, который заполняет даже самые большие комнаты. Добавьте мощность 580 Вт, и вы почувствуете каждый захватывающий и волнующий момент.
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Приготовьтесь к незабываемому кинематографическому звуку. Эта LG S80TR 5.1.3-канальная звуковая панель представляет собой впечатляющее сочетание направленного вверх центрального динамика, мощного сабвуфера и беспроводных задних динамиков. Технологии Dolby Atmos и DTS:X создают пространственный звуковой купол, который заполняет даже самые большие комнаты. Добавьте мощность 580 Вт, и вы почувствуете каждый захватывающий и волнующий момент.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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