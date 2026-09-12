Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный
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Характеристики
Описание товара Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный
Для большинства любителей утреннего ароматного напитка удовольствие приносит не только само употребление кофе, но и процесс его приготовления, поскольку он собой напоминает некий ритуал. Хотя, в некоторых религиях и по сей день имеются различные таинственные обряды, связанные с этим загадочным напитком, способным предсказывать будущее. Но не будем заходить настолько далеко, тем более что вашему вниманию мы предлагаем не какой-то антикварный аксессуар для старинного способа приготовления, а наоборот, современный и автоматизированный, но с сохранением основной идеи готовки в турке. Модель кофеварки STARWIND STG6051 представляет собой стеклянную турку с прозрачными стенками, которая устанавливается на нагревающую электрическую поставку. Мощность нагревательного элемента составляет 600 Вт, что позволяет максимально приблизить условия приготовления по температурному режиму к классическим. Питание прибора осуществляется от сети 220 В переменного тока с помощью достаточно длинного кабеля 70 см. Для приготовления напитка вам потребуется залить очищенную воду и насыпать сверху необходимое количество молотого кофе, в зависимости от предпочитаемой крепости и используемого сорта. Далее нажимаете на кнопку включения, распложенную в основании подставки, и ждете, пока не начнет подниматься кофейная шапка. Кофеварка ставинд проста и удобна в эксплуатации, среди остальных преимуществ стоит отметить: Большой резервуар для воды объемом 0,6 литра; Наличие индикатора уровня воды; Интуитивно понятное управление; Простота и удобство в обслуживании и очистке; Безопасные материалы, которые напрямую контактируют с напитком; Удобная не нагревающаяся ручка; Компактные размеры и небольшой вес.
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