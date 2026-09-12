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Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный

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Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 1
Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 2
Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 3
Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 4
Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 5
Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 6
Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 7
Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 8
Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 9
Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 10
Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Цвет
черный
  • Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 1
  • Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 2
  • Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 3
  • Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 4
  • Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 5
  • Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 6
  • Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 7
  • Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 8
  • Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 9
  • Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 10
  • Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702235
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Материал корпуса
стекло
Цвет
черный
Функции и особенности
защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х14
Вес, г.
594

Описание товара Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный

Для большинства любителей утреннего ароматного напитка удовольствие приносит не только само употребление кофе, но и процесс его приготовления, поскольку он собой напоминает некий ритуал. Хотя, в некоторых религиях и по сей день имеются различные таинственные обряды, связанные с этим загадочным напитком, способным предсказывать будущее. Но не будем заходить настолько далеко, тем более что вашему вниманию мы предлагаем не какой-то антикварный аксессуар для старинного способа приготовления, а наоборот, современный и автоматизированный, но с сохранением основной идеи готовки в турке. Модель кофеварки STARWIND STG6051 представляет собой стеклянную турку с прозрачными стенками, которая устанавливается на нагревающую электрическую поставку. Мощность нагревательного элемента составляет 600 Вт, что позволяет максимально приблизить условия приготовления по температурному режиму к классическим. Питание прибора осуществляется от сети 220 В переменного тока с помощью достаточно длинного кабеля 70 см. Для приготовления напитка вам потребуется залить очищенную воду и насыпать сверху необходимое количество молотого кофе, в зависимости от предпочитаемой крепости и используемого сорта. Далее нажимаете на кнопку включения, распложенную в основании подставки, и ждете, пока не начнет подниматься кофейная шапка. Кофеварка ставинд проста и удобна в эксплуатации, среди остальных преимуществ стоит отметить: Большой резервуар для воды объемом 0,6 литра; Наличие индикатора уровня воды; Интуитивно понятное управление; Простота и удобство в обслуживании и очистке; Безопасные материалы, которые напрямую контактируют с напитком; Удобная не нагревающаяся ручка; Компактные размеры и небольшой вес.

Отзывы о товаре Электрическая турка Starwind STG6051 600Вт черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Материал корпуса
стекло
Цвет
черный
Функции и особенности
защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Описание
Для большинства любителей утреннего ароматного напитка удовольствие приносит не только само употребление кофе, но и процесс его приготовления, поскольку он собой напоминает некий ритуал. Хотя, в некоторых религиях и по сей день имеются различные таинственные обряды, связанные с этим загадочным напитком, способным предсказывать будущее. Но не будем заходить настолько далеко, тем более что вашему вниманию мы предлагаем не какой-то антикварный аксессуар для старинного способа приготовления, а наоборот, современный и автоматизированный, но с сохранением основной идеи готовки в турке. Модель кофеварки STARWIND STG6051 представляет собой стеклянную турку с прозрачными стенками, которая устанавливается на нагревающую электрическую поставку. Мощность нагревательного элемента составляет 600 Вт, что позволяет максимально приблизить условия приготовления по температурному режиму к классическим. Питание прибора осуществляется от сети 220 В переменного тока с помощью достаточно длинного кабеля 70 см. Для приготовления напитка вам потребуется залить очищенную воду и насыпать сверху необходимое количество молотого кофе, в зависимости от предпочитаемой крепости и используемого сорта. Далее нажимаете на кнопку включения, распложенную в основании подставки, и ждете, пока не начнет подниматься кофейная шапка. Кофеварка ставинд проста и удобна в эксплуатации, среди остальных преимуществ стоит отметить: Большой резервуар для воды объемом 0,6 литра; Наличие индикатора уровня воды; Интуитивно понятное управление; Простота и удобство в обслуживании и очистке; Безопасные материалы, которые напрямую контактируют с напитком; Удобная не нагревающаяся ручка; Компактные размеры и небольшой вес.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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