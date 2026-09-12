Электрическая турка Starwind STS6054 600Вт серебристый/черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Цвет
черный, серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702233
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Материал корпуса
металл
Цвет
черный, серебристый
Функции и особенности
защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х13
Вес, г.
553
Описание товара Электрическая турка Starwind STS6054 600Вт серебристый/черный
Кофеварка Starwind STS6054 привлекает к себе внимание уникальным внешним видом и простотой эксплуатации, легкостью ухода. Для приготовления ароматного напитка не нужно обладать специальными знаниями. Здесь можно использовать любой молотый кофе, который нравится именно вам. Компактные габариты никого не оставят равнодушным. Своеобразная электрическая турка обладает мощностью порядка 600 Вт. Резервуар для готового напитка, как и емкость для заливки воды, имеет объем 0,6 литра. Бытовой прибор выполнен в серебристом и черном цвете, корпус изготовлен на основе прочной нержавеющей стали.
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Бренд
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Материал корпуса
металл
Цвет
черный, серебристый
Функции и особенности
защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Кофеварка Starwind STS6054 привлекает к себе внимание уникальным внешним видом и простотой эксплуатации, легкостью ухода. Для приготовления ароматного напитка не нужно обладать специальными знаниями. Здесь можно использовать любой молотый кофе, который нравится именно вам. Компактные габариты никого не оставят равнодушным. Своеобразная электрическая турка обладает мощностью порядка 600 Вт. Резервуар для готового напитка, как и емкость для заливки воды, имеет объем 0,6 литра. Бытовой прибор выполнен в серебристом и черном цвете, корпус изготовлен на основе прочной нержавеющей стали.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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