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Каркас для ванн XJoy W94A180080WR 180х80 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Каркас для ванн XJoy W94A180080WR 180х80

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Каркас для ванн XJoy W94A180080WR 180х80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
каркас
Цвет
серый
Комплектация
каркас, комплект креплений, инструкция, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
9 390 руб.  10 170 руб. 
Начислим 564 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702137
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Каркас для ванн XJoy W94A180080WR 180х80
9 390 руб. -8%
10 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
каркас
Цвет
серый
Комплектация
каркас, комплект креплений, инструкция, документация, упаковка
Поверхность
матовая/глянцевая
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
1.74
Габариты
50x680x1740 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.85х0.85х0.3
Вес, кг.
4

Описание товара Каркас для ванн XJoy W94A180080WR 180х80

Каркас AM.PM — функциональная комплектующая для сантехнических решений, выполненная из нержавеющей стали. Длина 1,74 м обеспечивает практичный формат для установки, а серый цвет гармонично вписывается в современное оформление. Сочетание матовой и глянцевой поверхности добавляет изделию выразительности и позволяет ему аккуратно выглядеть в интерьере. Надёжная основа с лаконичным дизайном для тех, кто ценит продуманные детали.

Отзывы о товаре Каркас для ванн XJoy W94A180080WR 180х80




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
каркас
Цвет
серый
Комплектация
каркас, комплект креплений, инструкция, документация, упаковка
Поверхность
матовая/глянцевая
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
1.74
Габариты
50x680x1740 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Каркас AM.PM — функциональная комплектующая для сантехнических решений, выполненная из нержавеющей стали. Длина 1,74 м обеспечивает практичный формат для установки, а серый цвет гармонично вписывается в современное оформление. Сочетание матовой и глянцевой поверхности добавляет изделию выразительности и позволяет ему аккуратно выглядеть в интерьере. Надёжная основа с лаконичным дизайном для тех, кто ценит продуманные детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Каркас для ванн XJoy W94A180080WR 180х80 - стоимость товара 9390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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