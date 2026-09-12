Каркас для ванн XJoy W94A180080WR 180х80
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
каркас
Цвет
серый
Комплектация
каркас, комплект креплений, инструкция, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%9 390 руб. 10 170 руб.
В наличии
Код товара: 702137
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 390 руб. -8%
10 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
каркас
Цвет
серый
Комплектация
каркас, комплект креплений, инструкция, документация, упаковка
Поверхность
матовая/глянцевая
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
1.74
Габариты
50x680x1740 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.85х0.85х0.3
Вес, кг.
4
Описание товара Каркас для ванн XJoy W94A180080WR 180х80
Каркас AM.PM — функциональная комплектующая для сантехнических решений, выполненная из нержавеющей стали. Длина 1,74 м обеспечивает практичный формат для установки, а серый цвет гармонично вписывается в современное оформление. Сочетание матовой и глянцевой поверхности добавляет изделию выразительности и позволяет ему аккуратно выглядеть в интерьере. Надёжная основа с лаконичным дизайном для тех, кто ценит продуманные детали.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
каркас
Цвет
серый
Комплектация
каркас, комплект креплений, инструкция, документация, упаковка
Поверхность
матовая/глянцевая
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
1.74
Габариты
50x680x1740 мм
Страна производитель
Китай
Каркас AM.PM — функциональная комплектующая для сантехнических решений, выполненная из нержавеющей стали. Длина 1,74 м обеспечивает практичный формат для установки, а серый цвет гармонично вписывается в современное оформление. Сочетание матовой и глянцевой поверхности добавляет изделию выразительности и позволяет ему аккуратно выглядеть в интерьере. Надёжная основа с лаконичным дизайном для тех, кто ценит продуманные детали.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Каркас для ванн XJoy W94A180080WR 180х80 - стоимость товара 9390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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