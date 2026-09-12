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Каркас для ванны Spirit 180х80 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Каркас для ванны Spirit 180х80

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Каркас для ванны Spirit 180х80 - фото 1
Каркас для ванны Spirit 180х80 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
каркас
Цвет
серый
Комплектация
каркас, комплект креплений, инструкция, документация, упаковка
  • Каркас для ванны Spirit 180х80 - фото 1
  • Каркас для ванны Spirit 180х80 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 
Начислим 564 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702136
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Каркас для ванны Spirit 180х80
9 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
каркас
Цвет
серый
Комплектация
каркас, комплект креплений, инструкция, документация, упаковка
Поверхность
матовая/глянцевая
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
1.74
Габариты
70х58х174 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.8х0.8х0.58
Вес, кг.
9

Описание товара Каркас для ванны Spirit 180х80

Стальной каркас для ванны Spirit 180х80 см с регулирующимися по высоте ножками. Конструкция оптимально распределяет нагрузку по чаше, исключая прогибы и повреждение корпуса.

Отзывы о товаре Каркас для ванны Spirit 180х80




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
каркас
Цвет
серый
Комплектация
каркас, комплект креплений, инструкция, документация, упаковка
Поверхность
матовая/глянцевая
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
1.74
Габариты
70х58х174 см
Страна производитель
Китай
Описание
Стальной каркас для ванны Spirit 180х80 см с регулирующимися по высоте ножками. Конструкция оптимально распределяет нагрузку по чаше, исключая прогибы и повреждение корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Каркас для ванны Spirit 180х80 – стоимость товара 9390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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