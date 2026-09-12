Мобильный телефон INOI 148 Senior 4G Black
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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Сенсорный экран
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702094
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
48
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х6
Вес, г.
230
Описание товара Мобильный телефон INOI 148 Senior 4G Black
Сотовый телефон INOI 148 Senior 4G поддерживает стандарты 2G, 3G и 4G. Модель рассчитана на установку 2 SIM-карт. Цветной экран телефона выводит изображение с разрешением 220x176. Аппарат поддерживает функцию FM-радио. Емкость аккумулятора телефона – 1400 мА·ч.
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Бренд
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
48
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1400
Страна производитель
Китай
Сотовый телефон INOI 148 Senior 4G поддерживает стандарты 2G, 3G и 4G. Модель рассчитана на установку 2 SIM-карт. Цветной экран телефона выводит изображение с разрешением 220x176. Аппарат поддерживает функцию FM-радио. Емкость аккумулятора телефона – 1400 мА·ч.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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