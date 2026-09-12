Пати колонка Sony SRS-ULT1000
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
122 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702051
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.5х0.49
Вес, кг.
29
Описание товара Пати колонка Sony SRS-ULT1000
Мощная атмосфера настоящего живого концерта прямо у вас дома. С впечатляющими басами, клубным пространственным звуком и подсветкой, а также функцией караоке с беспроводным микрофоном, предусмотренным в комплекте, вы сможете закатить грандиозную вечеринку прямо у себя дома. Акустическую систему можно даже подключить к телевизору, чтобы улучшить звучание любимого контента.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Мощная атмосфера настоящего живого концерта прямо у вас дома. С впечатляющими басами, клубным пространственным звуком и подсветкой, а также функцией караоке с беспроводным микрофоном, предусмотренным в комплекте, вы сможете закатить грандиозную вечеринку прямо у себя дома. Акустическую систему можно даже подключить к телевизору, чтобы улучшить звучание любимого контента.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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