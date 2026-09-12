Садовый пылесос-воздуходувка Ryobi RY18BVXA-150 5133005666
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Объем мешка для мусора
46
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702020
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Объем мешка для мусора
46
С функцией измельчения
да
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
36
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х38х33
Вес, кг.
6.5
Описание товара Садовый пылесос-воздуходувка Ryobi RY18BVXA-150 5133005666
Бесщеточный садовый пылесос-воздуходувка Ryobi ONE+ 18В RY18BVXA-150 5133005666 используется для сдувания и всасывания мелкого мусора, в том числе листьев, травы и тому подобных предметов. А также для всасывания и мульчирования мусора и складывания его в мусоросборник. Изделие предназначено для использования только вне помещений, в сухом, хорошо освещенном месте. Новейшие бесщеточные технологии гарантируют высокую эффективность работы как в режиме выдува, так и в режиме всасывания.
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Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Объем мешка для мусора
46
С функцией измельчения
да
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
36
Высота, см
34
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Страна производитель
Китай
Бесщеточный садовый пылесос-воздуходувка Ryobi ONE+ 18В RY18BVXA-150 5133005666 используется для сдувания и всасывания мелкого мусора, в том числе листьев, травы и тому подобных предметов. А также для всасывания и мульчирования мусора и складывания его в мусоросборник. Изделие предназначено для использования только вне помещений, в сухом, хорошо освещенном месте. Новейшие бесщеточные технологии гарантируют высокую эффективность работы как в режиме выдува, так и в режиме всасывания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
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