Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 830 руб.
В наличии
Код товара: 701507
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 830 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектация
лазерный уровень, пульт ДУ, кабель, подставка, сумка для хранения, мишень для лазерного уровня
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
12
Точность, мм/м
1,5 мм до 5м
Резьба под штатив, дюйм
нет
Тип выравнивания
авто-выравнивание
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
12
Высота, см
21
Элементы питания
Li-lon аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х12
Вес, кг.
1.73
Описание товара Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002)
лазерный уровень hoto laser level 3*360 обеспечивает полное покрытие в трех плоскостях, имеет авто-выравнивание и может работать до 12 метров без приемника.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличии БесплатноЦена 9 680 руб.2420 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL360-2 34645-2
-
В наличии БесплатноЦена 9 860 руб.2465 руб. в СплитНивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2
-
В наличииЦена 9 880 руб.2470 руб. в СплитНивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909)
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL360-3 34645-3
-
В наличииЦена 11 220 руб.2805 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL-3D 34640
-
В наличииЦена 11 250 руб.2813 руб. в СплитНивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917)
-
В наличииЦена 11 670 руб.2918 руб. в СплитУровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D-2 34908-2
-
В наличииЦена 12 820 руб.3205 руб. в СплитУровень лазерный линейный Kraftool CL-70-4 34660-4
-
В наличии БесплатноЦена 14 400 руб.3600 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL360-4 34645-4
-
В наличии БесплатноЦена 14 850 руб. 20 000 руб.3713 руб. в СплитНивелир оптический Kraftool OL-32 34520
-
В наличии БесплатноЦена 34 130 руб.8533 руб. в СплитУровень лазерный ротационный Kraftool RL600 34600
Бренд
Тип товара
Комплектация
лазерный уровень, пульт ДУ, кабель, подставка, сумка для хранения, мишень для лазерного уровня
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
12
Точность, мм/м
1,5 мм до 5м
Резьба под штатив, дюйм
нет
Тип выравнивания
авто-выравнивание
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
12
Высота, см
21
Развернуть
Элементы питания
Li-lon аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
6.5
Страна производитель
Китай
лазерный уровень hoto laser level 3*360 обеспечивает полное покрытие в трех плоскостях, имеет авто-выравнивание и может работать до 12 метров без приемника.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9830 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002)