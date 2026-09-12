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Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная

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Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 1
Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 2
Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 3
Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 4
Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 5
Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 6
Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 7
Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 8
Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 9
Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
42
Звуковые эффекты
да
  • Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 1
  • Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 2
  • Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 3
  • Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 4
  • Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 5
  • Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 6
  • Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 7
  • Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 8
  • Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 9
  • Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701104
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
42
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х10х10
Вес, г.
800

Описание товара Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная

Кукла Анастасия Розовое Лето – образ милой жизнерадостной девчонки в ярком розовом платье, ее яркий летний образ придется по душе любому малышу. Анастасия Розовое лето станет лучшей подругой для всей семьи. В комплект одежды входит: легкое розовое платье с воротничком и пуговками на одежде, белые кросовочки на ногах. Элементы костюма Анастасии Розовое Лето погрузят вашего ребенка в увлекательно-сюжетный мир игры, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности. Рост куклы 42 см. Милые выразительные глаза с пушистыми ресницами. Цвет глаз может варьироваться. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки, переодевать. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки

Отзывы о товаре Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
42
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Анастасия Розовое Лето – образ милой жизнерадостной девчонки в ярком розовом платье, ее яркий летний образ придется по душе любому малышу. Анастасия Розовое лето станет лучшей подругой для всей семьи. В комплект одежды входит: легкое розовое платье с воротничком и пуговками на одежде, белые кросовочки на ногах. Элементы костюма Анастасии Розовое Лето погрузят вашего ребенка в увлекательно-сюжетный мир игры, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности. Рост куклы 42 см. Милые выразительные глаза с пушистыми ресницами. Цвет глаз может варьироваться. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки, переодевать. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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