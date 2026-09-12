Кукла Постовой ДПС Весна 30 см пластмассовая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кукла Постовой ДПС Весна 30 см пластмассовая
Кукла-мальчик в костюме постового ДПС поможет вашему ребенку в игровой форме погрузиться в изучение правил дорожного движения, а также узнать тонкости профессии ДПС. В комплект костюма постового ДПС из габардина входят кепка, кофта, жилетка, брюки, кроссовки, трусики, комплект одежды имитирует настоящую одежду постового работника ДПС. Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Для ребенка мальчик постовой ДПС составит прекрасную компанию в познавательном изучении правил дорожного движения. Кукла постовой ДПС соответствует техническому регламенту Таможенного Союза по безопасности детской игрушки
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