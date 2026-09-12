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Кукла Постовой ДПС Весна 30 см пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла Постовой ДПС Весна 30 см пластмассовая

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Кукла Постовой ДПС Весна 30 см пластмассовая - фото 1
Кукла Постовой ДПС Весна 30 см пластмассовая - фото 2
Кукла Постовой ДПС Весна 30 см пластмассовая - фото 3
Кукла Постовой ДПС Весна 30 см пластмассовая - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
  • Кукла Постовой ДПС Весна 30 см пластмассовая - фото 1
  • Кукла Постовой ДПС Весна 30 см пластмассовая - фото 2
  • Кукла Постовой ДПС Весна 30 см пластмассовая - фото 3
  • Кукла Постовой ДПС Весна 30 см пластмассовая - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701096
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, г.
414

Описание товара Кукла Постовой ДПС Весна 30 см пластмассовая

Кукла-мальчик в костюме постового ДПС поможет вашему ребенку в игровой форме погрузиться в изучение правил дорожного движения, а также узнать тонкости профессии ДПС. В комплект костюма постового ДПС из габардина входят кепка, кофта, жилетка, брюки, кроссовки, трусики, комплект одежды имитирует настоящую одежду постового работника ДПС. Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Для ребенка мальчик постовой ДПС составит прекрасную компанию в познавательном изучении правил дорожного движения. Кукла постовой ДПС соответствует техническому регламенту Таможенного Союза по безопасности детской игрушки

Отзывы о товаре Кукла Постовой ДПС Весна 30 см пластмассовая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла-мальчик в костюме постового ДПС поможет вашему ребенку в игровой форме погрузиться в изучение правил дорожного движения, а также узнать тонкости профессии ДПС. В комплект костюма постового ДПС из габардина входят кепка, кофта, жилетка, брюки, кроссовки, трусики, комплект одежды имитирует настоящую одежду постового работника ДПС. Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Для ребенка мальчик постовой ДПС составит прекрасную компанию в познавательном изучении правил дорожного движения. Кукла постовой ДПС соответствует техническому регламенту Таможенного Союза по безопасности детской игрушки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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