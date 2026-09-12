Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая
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Характеристики
Описание товара Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая
Кукла мальчик в форме Полицейского поможет вашему ребенку в игровой форме погрузиться в работу работника полиции, который осуществляет служебную деятельность в органах внутренних дел., В комплект костюма мальчика полицейского из габардина входят кепка, кофта, майка, брюки, кроссовки и трусики. Вся одежда имитирует настоящую форму работника полиции., Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом., Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. При контакте с куклой Полицейским, ребенок не сможет отвлечься от игрового процесса и ощутит все удобства использования данной игрушки. Кукла мальчик Полицейский соответствует техническому регламенту Таможенного Союза по безопасности детской игрушки
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