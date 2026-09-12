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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701093
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Описание товара Кукла Полицейский девочка Весна 30 см пластмассовая
Кукла девочка в форме Полицейского поможет вашему ребенку в игровой форме погрузиться в работу работника полиции, который осуществляет служебную деятельность в органах внутренних дел. В комплект костюма девочки полицейского входят пилотка, платье с шейным платком, пояс с пряжкой, туфли и трусики. Вся одежда сшита из х/б ткани, имитируя настоящую форму работника полиции. Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. При контакте с куклой Полицейским, ребенок не сможет отвлечься от игрового процесса и ощутит все удобства использования данной игрушки. Кукла девочка Полицейский соответствует техническому регламенту Таможенного Союза по безопасности детской игрушки
Кукла девочка в форме Полицейского поможет вашему ребенку в игровой форме погрузиться в работу работника полиции, который осуществляет служебную деятельность в органах внутренних дел. В комплект костюма девочки полицейского входят пилотка, платье с шейным платком, пояс с пряжкой, туфли и трусики. Вся одежда сшита из х/б ткани, имитируя настоящую форму работника полиции. Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. При контакте с куклой Полицейским, ребенок не сможет отвлечься от игрового процесса и ощутит все удобства использования данной игрушки. Кукла девочка Полицейский соответствует техническому регламенту Таможенного Союза по безопасности детской игрушки
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