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Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен

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Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен - фото 1
Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен - фото 2
Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен - фото 3
Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен - фото 4
Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен - фото 5
Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
37
Звуковые эффекты
да
  • Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен - фото 1
  • Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен - фото 2
  • Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен - фото 3
  • Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен - фото 4
  • Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен - фото 5
  • Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701062
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
37
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х17
Вес, г.
700

Описание товара Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен

Кукла Герда Праздничная 1 - это обновлённый современный образ куклы-принцессы с длинными волнистыми волосами. Герда станет настоящей подружкой для вашего ребёнка. В комплект одежды входит: нарядное платье из бархата, креп-сатина и органзы. Голову украшает диадема, на ногах туфельки. Элементы кукольной одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразят возможности сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. кукла озвучена. Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности. Рост куклы 35 см.Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Глаза вставные закрывающиеся. Цвет глаз может варьироваться. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности

Отзывы о товаре Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
37
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Герда Праздничная 1 - это обновлённый современный образ куклы-принцессы с длинными волнистыми волосами. Герда станет настоящей подружкой для вашего ребёнка. В комплект одежды входит: нарядное платье из бархата, креп-сатина и органзы. Голову украшает диадема, на ногах туфельки. Элементы кукольной одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразят возможности сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. кукла озвучена. Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности. Рост куклы 35 см.Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Глаза вставные закрывающиеся. Цвет глаз может варьироваться. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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