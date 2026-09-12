Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен
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Характеристики
Описание товара Герда праздничная 1 Весна кукла 37 см пластмассовая,озвучен
Кукла Герда Праздничная 1 - это обновлённый современный образ куклы-принцессы с длинными волнистыми волосами. Герда станет настоящей подружкой для вашего ребёнка. В комплект одежды входит: нарядное платье из бархата, креп-сатина и органзы. Голову украшает диадема, на ногах туфельки. Элементы кукольной одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразят возможности сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. кукла озвучена. Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности. Рост куклы 35 см.Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Глаза вставные закрывающиеся. Цвет глаз может варьироваться. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности
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