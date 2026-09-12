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Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая

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Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая - фото 1
Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая - фото 2
Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая - фото 3
Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая - фото 4
Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая - фото 5
Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая - фото 6
Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая - фото 7
Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
  • Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая - фото 1
  • Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая - фото 2
  • Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая - фото 3
  • Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая - фото 4
  • Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая - фото 5
  • Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая - фото 6
  • Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая - фото 7
  • Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701030
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х17
Вес, г.
770

Описание товара Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая

Кукла Эля Праздничная 7 может стать настоящей подружкой для ребёнка. Ее милый образ девочки с длинными, блестящими волосами и в воздушном платье придется по душе вашим детям. Наряд включает в себя: платье с пышной юбкой и бантом, белые туфельки, ажурная повязка на голову, сумка-клатч и трусики. Игровые возможности куклы: наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Рост куклы 30 см. Кукла Эля не озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Цвет глаз может варьироваться. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.

Отзывы о товаре Кукла Эля праздничная 7. пластмассовая




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Эля Праздничная 7 может стать настоящей подружкой для ребёнка. Ее милый образ девочки с длинными, блестящими волосами и в воздушном платье придется по душе вашим детям. Наряд включает в себя: платье с пышной юбкой и бантом, белые туфельки, ажурная повязка на голову, сумка-клатч и трусики. Игровые возможности куклы: наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Рост куклы 30 см. Кукла Эля не озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Цвет глаз может варьироваться. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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