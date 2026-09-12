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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700969
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Описание товара Конструктор "Макси"-"Замок" 58 деталей (в коробке)
Серия конструкторов Полесье Макси разработана специально для детей. Привлекательная форма элементов, яркие цвета и простая геометрия способствуют развитию практических навыков конструирования и творчества. Все наборы совместимы друг с другом и аналогичными наборами других производителей. Благодаря этому набору, ребенок сможет придумать множество сюжетно-ролевых игр. Конструирование развивает логическое и образное мышление, наблюдательность и самостоятельность, а также моторику рук и ловкость пальцев. Игрушка красочно оформлена и изготовлена из качественного пластика с применением безопасных красителей. Конструктор устойчив к износу и воздействию высоких температур. Элементы имеют яркий и насыщенный цвет. Детали не имеют острых углов и безопасны для игры.
Серия конструкторов Полесье Макси разработана специально для детей. Привлекательная форма элементов, яркие цвета и простая геометрия способствуют развитию практических навыков конструирования и творчества. Все наборы совместимы друг с другом и аналогичными наборами других производителей. Благодаря этому набору, ребенок сможет придумать множество сюжетно-ролевых игр. Конструирование развивает логическое и образное мышление, наблюдательность и самостоятельность, а также моторику рук и ловкость пальцев. Игрушка красочно оформлена и изготовлена из качественного пластика с применением безопасных красителей. Конструктор устойчив к износу и воздействию высоких температур. Элементы имеют яркий и насыщенный цвет. Детали не имеют острых углов и безопасны для игры.
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